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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: SİHA’lar için CATS kameraları seri üretime geçiyor

Cumhurbaşkanlığı Başkanı , savunma sanayisinin engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ettiğini belirterek, "’larımıza takılıp kullanıma alınacak kameralarımız seri üretime geçiyor." mesajını verdi.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: SİHA’lar için CATS kameraları seri üretime geçiyor

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, savunma sanayisinin engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ettiğini vurguladı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Demir, "'larımıza takılıp kullanıma alınacak kameralarımız seri üretime geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, 'da bir üst modeli geliştirme çabalarının da hızlanarak devam ettiğini kaydetti.

Son olarak Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Ermeni işgali altındaki bölgesinde devam eden çatışmalarda kullanıldığı iddiası ile ülkesinin bazı teknolojiler için 'ye verdiği ihracat iznini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

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