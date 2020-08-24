Kullanıcılar merak ediyor! Instagram siyah ekran hatası nedir?
Instagram siyah ekran hatası nedir? Yeni dönemde değişim kararı alan Instagram, geçtiğimiz hafta anasayfadan değişime gitmişti. Kullanıcılar kendi takip ettikleri kişilerin gönderileri bittiğinde "Önerilen Gönderiler" adı altında ana sayfa paylaşımları devam ediyor. Apple geçtiğimiz haziran ayında İOS 14'ün beta testini herkesin kullanımına sunulmuştu. İOS 14 betada bazı kullanıcılar Instagram'da hikaye atamadığını ve siyah ekran hatasıyla karşılaştığını söyledi.
İOS 14'ün beta sürümü haziran ayından bu yana kullanılmaya devam ediyor. İsteyen herkes beta sürümünü yükleyerek kullanabiliyor. Ancak beta sürümü olması ve hazırlıkların tamamlanmaması nedeniyle bazı sorunlar çıkabiliyor.
Instagram uygulaması henüz iOS 14 için optimize edilmediğinden, yayınlanan yeni beta güncellemesini indirenler siyah ekran hatasıyla karşılaşıyor.
Hikaye atmak isteyenler, fotoğrafları seçtiklerinde siyah ekran görüyor. Instagram'ı kaldırmak veya hesaptan çıkış yapıp yeniden giriş yapmak sorunu çözmüyor. Sorunu yaşayan kullanıcılar çözümü iOS 13'e geri dönmekte veya yeni iOS 14 beta versiyonunu beklemek olarak belirtti.
INSTAGRAM VE FACEBOOK BİRLEŞİYOR
Instagram, uzun bir süredir Facebook çatısı altında hayatına devam ediyor. Facebook'un tüm sosyal medya araçlarını tek çatı altında toplama hayali ise adım adım gerçek oluyor.
Instagram'da kullanıcılar herhangi birine mesaj atmak istediğinde sağ üst köşede bulunan DM simgesine dokunmaları yeterli. İlk zamanlara göre çok daha fazla kullanılan ve bir mesajlaşma platformuna dönüşen Instagram için Facebook'un yeni planları ortaya çıktı.
Facebook, kendine ait mecraları yavaş yavaş bir araya getiriyor ve bu konuda Instagram'da radikal bir adım atmak üzere. Şirket, Facebook'un mesajlaşma uygulaması Messenger ile Instagram'ın DM özelliğini bir araya getiriyor. Daha doğru bir ifade ile Instagram'ın DM özelliği yok oluyor, Messenger'a dönüşüyor.
The Verge'te yer alan habere göre Messenger butonu DM butonunun yerine geçecek ve mesajlaşmak isteyenler bu butona dokunduğu anda Instagram'dan ayrılıp Messenger'a geçecek.
Diğer yandan Instagram'a girdiniz ve arkadaşlarınızın fotoğraflarına bakıyorsunuz. Ama siz fotoğraflara bakarken kameradan da Instagram size bakıyor
Bazı kullanıcılar Instagram'da gezinirken fotoğraf veya video çekmeden yalnızca ana sayfa akışı arasında gezinirken yeşil 'kamera açık' göstergesini gördüğünü ifade etti.
Haliyle kafalar da karıştı. Instagram'ın başına gelen bir hata mıydı yoksa gerçekten kullanıcılardan habersiz kameraya erişim mi söz konusuydu?
Instagram'ın bir sözcüsünden gelen açıklamaya göre kullanıcıdan komut gelmediği sürece Instagram'ın kameraya erişmesi söz konusu değil ve bu yaşanan durum tamamen yazılımsal bir sorundan kaynaklanıyor.
Diğer yandan Instagram'a giren herkesi yakından ilgilendiren sürpriz bir gelişme yaşandı. Eklenen yeni özellik ile bakın ne değişecek?
Hem Facebook hem de Instagram ana sayfasının üzerine, kullanıcılara maske takmaları gerektiğini hatırlatan bir mesaj ekliyor. Facebook'ta yer alacak hatırlatma notunda COVID-19 Bilgi Merkezi'ne, Instagram'daki hatırlatma notunda ise ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC)'ye bağlantılar olacak.