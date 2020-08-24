Kullanıcılar merak ediyor! Instagram siyah ekran hatası nedir?

Facebook, kendine ait mecraları yavaş yavaş bir araya getiriyor ve bu konuda Instagram'da radikal bir adım atmak üzere. Şirket, Facebook'un mesajlaşma uygulaması Messenger ile Instagram'ın DM özelliğini bir araya getiriyor. Daha doğru bir ifade ile Instagram'ın DM özelliği yok oluyor, Messenger'a dönüşüyor.

The Verge'te yer alan habere göre Messenger butonu DM butonunun yerine geçecek ve mesajlaşmak isteyenler bu butona dokunduğu anda Instagram'dan ayrılıp Messenger'a geçecek.