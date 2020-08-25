ABD'ye TikTok davası | Donald Trump yönetimine karşı flaş hamle...

"TRUMP ÇABALARIMIZI GÖRMEZDEN GELDİ"



TikTok tarafından yapılan basın açıklamasında, "Trump yönetimi, endişeleri gidermek için tam ve iyi niyetle yürüttüğümüz kapsamlı çabalarımızı görmezden geldi. ABD hükümetine dava açma kararı bizim için kolay olmadı. Ancak haklarımızı, topluluğumuzun ve çalışanlarımızın haklarını korumak için harekete geçmekten başka seçeneğimiz olmadığını düşünüyoruz" denildi.



