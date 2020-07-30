NASA Rover'ı uzaya fırlattı

"GÖKYÜZÜNDE BİR DELİK AÇMAK GİBİ"

NASA Bilim Misyon Direktörlüğü Müdür Yardımcısı Dr. Thomas Zurbuchen, NASA televizyonuna yaptığı açıklamada, "Uzay aracıyla temas halindeyiz, her şey beklenildiği gibi.'' dedi.

Zurbuchen, başarılı lansman için "gökyüzünde bir delik açmak gibi" ifadesini kullandı.

Uzay aracında gezici bir helikopter bulunduğu ve başka bir gezegende ilk defa bu helikopterle motorlu uçuş deneneceği bilgisi paylaşıldı.