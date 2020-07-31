31 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Dünya Haberleri TikTok ile ilgili flaş gelişme! Dünya bunu konuşuyor...

TikTok ile ilgili flaş gelişme! Dünya bunu konuşuyor...

Son zamanlarda milyonlarca kişinin kullandığı uygulamasıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından 'un, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.07.2020
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TikTok ile ilgili flaş gelişme! Dünya bunu konuşuyor...

The New York Times'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, söz konusu satın almaya yönelik görüşmelerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın TikTok'u yasaklamaya yönelik adımlar atmayı değerlendirdiklerini açıklamasının ardından gündeme geldiği ifade edildi.

TikTok ile ilgili flaş gelişme! Dünya bunu konuşuyor...

Microsoft'un, Çinli teknoloji şirketi ByteDance'e ait TikTok uygulamasını satın almak için görüşmelerde bulunduğu, sürecin hangi aşamada olduğunun ise bilinmediği kaydedildi.

TikTok ile ilgili flaş gelişme! Dünya bunu konuşuyor...

TİKTOK'UN YASAKLANMASI TARTIŞMALARI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz başında TikTok uygulaması da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.

TikTok ile ilgili flaş gelişme! Dünya bunu konuşuyor...

Trump ise TikTok'un Çin yönetimiyle bağlantıları nedeniyle ABD'de yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışmalarına ilişkin, "Bu konuya bakıyoruz. Bu konuda bir karara varmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

TikTok ile ilgili flaş gelişme! Dünya bunu konuşuyor...

Hazine Bakanı Steven Mnuchin de TikTok konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, ellerinde birkaç farklı seçenek olduğunu ve Başkan Trump'a bir öneri sunacaklarını söylemişti.

TikTok ile ilgili flaş gelişme! Dünya bunu konuşuyor...

ABD genelinde ve dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcıya sahip olan TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor. Çok sayıda Amerikalı uzman, firmanın, ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu yönünde görüş bildiriyor.

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