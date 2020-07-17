17 Temmuz 2020, Cuma
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Twitter kabul etti: 130 hesap hacklendi

'a önceki gün yapılan sanal saldırının boyutları netleşmeye başladı. Twitter'dan yapılan açıklamada, saldırıda toplam 130 kişinin hesaplarının hacklendiği belirtildi.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
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Twitter kabul etti: 130 hesap hacklendi

Sosyal medya platformu 'da hacklenme skandalı yaşanıyor. Dünyaca ünlü siyasilerin ve büyük şirketlerin hesapları tek tek hackleniyor. Twitter'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

130 HESAP HACKLENDİ

Twitter yaptığı açıklamada, sorunun düzeltilmesi için adımlar atılıyor ifadesi kullanıldı.Saldırıda toplam 130 kişinin hesaplarının hacklendiği duyuruldu.

MESAJLAR PAYLAŞILDI

Twitter'a önceki gün yapılan sanal saldırıda aralarında , , , , , , , , Uber ve 'un resmi Twitter hesapları hack'lenmiş ve hesaplardan Bitcoin dağıtımı yaptıklarına dair mesaj paylaşılmıştı.

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