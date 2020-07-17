Twitter kabul etti: 130 hesap hacklendi
Twitter'a önceki gün yapılan sanal saldırının boyutları netleşmeye başladı. Twitter'dan yapılan açıklamada, saldırıda toplam 130 kişinin hesaplarının hacklendiği belirtildi.
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Sosyal medya platformu Twitter'da hacklenme skandalı yaşanıyor. Dünyaca ünlü siyasilerin ve büyük şirketlerin hesapları tek tek hackleniyor. Twitter'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
130 HESAP HACKLENDİ
Twitter yaptığı açıklamada, sorunun düzeltilmesi için adımlar atılıyor ifadesi kullanıldı.Saldırıda toplam 130 kişinin hesaplarının hacklendiği duyuruldu.
MESAJLAR PAYLAŞILDI
Twitter'a önceki gün yapılan sanal saldırıda aralarında Barrack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Michael Bloomberg, Apple, Uber ve Jeff Bezos'un resmi Twitter hesapları hack'lenmiş ve hesaplardan Bitcoin dağıtımı yaptıklarına dair mesaj paylaşılmıştı.
ÜNLÜLERİN TWİTTER HESAPLARI NASIL HACKLENDİ? UZMAN İSİM A HABER CANLI YAYININDA "SIZINTI İÇERİDEN" DEYİP UYARDI: BU DAHA BAŞLANGIÇ!