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Türk bilim insanları kanserle savaşacak uyuyan hücrelerin şifrelerini keşfetti | Prof. Dr. Güneş Esendağlı'dan önemli açıklamalar

Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. ve ekibi tarafından bağışıklık sistemi hücreleri üzerine yapılan çalışmada, hastalarının kanında bulunan ve kanserle savaşma kabiliyetini yitirmemiş olduğu belirlenen yeni hücre tespit edildi.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
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Türk bilim insanları kanserle savaşacak uyuyan hücrelerin şifrelerini keşfetti | Prof. Dr. Güneş Esendağlı'dan önemli açıklamalar

Konuya ilişikn konuşan, Prof. Dr. Güneş Esendağlı, "Kanser hastalarının topladığımız bağışıklık hücrelerini, farklı tekniklerle karakterize ettik. Bu hücrelerin içinde 20 binden fazla gen ifadesinin nasıl değiştiğini gördük. Diğer hücrelere göre nasıl farklı davrandıklarını, kanserle savaşta bağışıklık sistemini destekleyip desteklemediklerini gösterdik" dedi.

"KANSER HASTALARINDA ARTTIĞINI GÖRDÜK..."

Güneş Esendağlı, "Monosit dediğimiz bağışıklık hücre grubuna ait bu yeni tipteki hücreleri çeşitli tekniklerle belirledik ve topladık. Saflaştırdık, sağlıklı kişilerde göz ardı edilebilecek kadar az olduğunu, kanser hastalarında arttığını gördük" açıklamasını yaptı.

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