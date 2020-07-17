Türk bilim insanları kanserle savaşacak uyuyan hücrelerin şifrelerini keşfetti | Prof. Dr. Güneş Esendağlı'dan önemli açıklamalar
Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Güneş Esendağlı ve ekibi tarafından bağışıklık sistemi hücreleri üzerine yapılan çalışmada, kanser hastalarının kanında bulunan ve kanserle savaşma kabiliyetini yitirmemiş olduğu belirlenen yeni hücre tespit edildi.
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Konuya ilişikn konuşan, Prof. Dr. Güneş Esendağlı, "Kanser hastalarının topladığımız bağışıklık hücrelerini, farklı tekniklerle karakterize ettik. Bu hücrelerin içinde 20 binden fazla gen ifadesinin nasıl değiştiğini gördük. Diğer hücrelere göre nasıl farklı davrandıklarını, kanserle savaşta bağışıklık sistemini destekleyip desteklemediklerini gösterdik" dedi.
Konuya ilişikn konuşan, Prof. Dr. Güneş Esendağlı, "Kanser hastalarının topladığımız bağışıklık hücrelerini, farklı tekniklerle karakterize ettik. Bu hücrelerin içinde 20 binden fazla gen ifadesinin nasıl değiştiğini gördük. Diğer hücrelere göre nasıl farklı davrandıklarını, kanserle savaşta bağışıklık sistemini destekleyip desteklemediklerini gösterdik" dedi.
"KANSER HASTALARINDA ARTTIĞINI GÖRDÜK..."
Güneş Esendağlı, "Monosit dediğimiz bağışıklık hücre grubuna ait bu yeni tipteki hücreleri çeşitli tekniklerle belirledik ve topladık. Saflaştırdık, sağlıklı kişilerde göz ardı edilebilecek kadar az olduğunu, kanser hastalarında arttığını gördük" açıklamasını yaptı.