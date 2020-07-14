14 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri iPhone kullanıcıları dikkat! Apple tazminat ödeyecek

iPhone kullanıcıları dikkat! Apple tazminat ödeyecek

'ın başı son zamanlarda beladan kurtulamıyor. Ünlü şirket, mahkemesi tarafından kullanıcılarına tazminat ödemeye mahkum edildi. Apple’ın eski modellerini yavaşlattığı iddiası geçtiğimiz yıllarda gündeme gelmişti. Apple’a karşı ABD’de açılan dava bugün sonuçlandı. Teknoloji devi iPhone sahiplerine toplamda 500 milyon dolarlık tazminat ödeyeceğini açıkladı.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 14.07.2020
ABONE OL
iPhone kullanıcıları dikkat! Apple tazminat ödeyecek

Apple, batarya problemleriyle başlayan eski iPhone modellerini yavaşlattığı iddiasında suçlu olduğunu kabul etti. Firma açılan davada tazminat olarak toplamda 500 milyon dolarlık bir tazminat ödeyeceğini açıkladı. Bu da sorunlu iPhone sahiplerine kişi başı ortalama 25 dolarlık bir ödeme olacağı anlamına geliyor.

Aşağıdaki tarihlerde satın alınan iPhone modelleri haktan yararlanabilecek;

21 Aralık 2017'den önce iOS 10.2.1 veya üstü işletim sistemini çalıştıran iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE

21 Aralık 2017'den önce iOS 11.2 veya sonraki bir sürümü çalıştıran iPhone 7 ve iPhone 7 Plus

Apple uzlaşma şartlarını kabul ederek 500 milyon dolarlık ödemeyi bu modellere sahip olan kişilere eşit bir şekilde dağıtacak. Şirketin uygun cihaz başına 25 dolarlık nakit ödeme yapacağı belirtildi. Ancak toplam kayıt sayısı fazla olursa bu rakamın aşağı düşebileceği belirtildi.

Apple'a açılan batarya ve yavaşlatma problemli dava ABD'de başladığı için tazminat ödemeleri ABD'de yaşayan iPhone kullanıcılarına yapılacak. Ülkemizde de benzer bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağız.

iPhoneda uygulamalar neden açılmıyor? iPhone ve iPadlerde uygulamalar çöktü mü? İPHONE'DA UYGULAMALAR NEDEN AÇILMIYOR? İPHONE VE İPAD'LERDE UYGULAMALAR ÇÖKTÜ MÜ?
Son dakika: Apple için flaş iddia: iPhone üretimini... SON DAKİKA: APPLE İÇİN FLAŞ İDDİA: İPHONE ÜRETİMİNİ...

DİĞER TEKNOLOJİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA