iPhone kullanıcıları dikkat! Apple tazminat ödeyecek
Apple'ın başı son zamanlarda beladan kurtulamıyor. Ünlü şirket, ABD mahkemesi tarafından kullanıcılarına tazminat ödemeye mahkum edildi. Apple’ın eski iPhone modellerini yavaşlattığı iddiası geçtiğimiz yıllarda gündeme gelmişti. Apple’a karşı ABD’de açılan dava bugün sonuçlandı. Teknoloji devi iPhone sahiplerine toplamda 500 milyon dolarlık tazminat ödeyeceğini açıkladı.
Apple, batarya problemleriyle başlayan eski iPhone modellerini yavaşlattığı iddiasında suçlu olduğunu kabul etti. Firma açılan davada tazminat olarak toplamda 500 milyon dolarlık bir tazminat ödeyeceğini açıkladı. Bu da sorunlu iPhone sahiplerine kişi başı ortalama 25 dolarlık bir ödeme olacağı anlamına geliyor.
Aşağıdaki tarihlerde satın alınan iPhone modelleri haktan yararlanabilecek;
21 Aralık 2017'den önce iOS 10.2.1 veya üstü işletim sistemini çalıştıran iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE
21 Aralık 2017'den önce iOS 11.2 veya sonraki bir sürümü çalıştıran iPhone 7 ve iPhone 7 Plus
Apple uzlaşma şartlarını kabul ederek 500 milyon dolarlık ödemeyi bu modellere sahip olan kişilere eşit bir şekilde dağıtacak. Şirketin uygun cihaz başına 25 dolarlık nakit ödeme yapacağı belirtildi. Ancak toplam kayıt sayısı fazla olursa bu rakamın aşağı düşebileceği belirtildi.
Apple'a açılan batarya ve yavaşlatma problemli dava ABD'de başladığı için tazminat ödemeleri ABD'de yaşayan iPhone kullanıcılarına yapılacak. Ülkemizde de benzer bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağız.
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