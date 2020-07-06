Yerli uçak bombası SARB-83 göreve hazır! Dünyada tek
SARB-83 hakkında konuşan TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, "1,5 metrelik güçlendirilmiş duvarın yavaşlatma etkisi yüzde 10'dan bile az oldu. Bu gerçekten çok yüksek bir etkinlik göstergesi" dedi.
Türkiye savunmada önemli adımlar atıyor. Son haber ise yerli uçak bombası SARB-83'ün göreve hazır olduğunu gösteriyor.
SARB-83 hakkında konuşan TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, "1,5 metrelik güçlendirilmiş duvarın yavaşlatma etkisi yüzde 10'dan bile az oldu. Bu gerçekten çok yüksek bir etkinlik göstergesi" dedi.
Okumuş "SARB-83, yakın zamanda farklı güdüm kitleriyle kullanılabilecek stratejik bir mühimmatımız olarak kullanıma hazır" açıklamasını yaptı.
SARB-83'ün benzeri olarak MK-83 uçak bombalarımız var diyen Gürcan Okumuş, "Bunların delici özelliği bulunmuyor, SARB-83'te ardışık delicili harp başlığı var ve bu teknolojiyi uçak bombasında kullanan dünyada belki tek ülkeyiz" ifadelerine yer verdi.
SARB-83'ÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Boy: 1860 mm.
En Büyük Çap: 356 mm.
Ağırlık: 415 kg (1000 lb)
Patlayıcı Tipi: Ön Delici: Plastik bağlı patlayıcı Anadelici: Alüminyum katkılı plastik bağlı patlayıcı
Tapa. ONUR-1 MOD4. FMU-152 A/B, TST-101.
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