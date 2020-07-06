Yerli uçak bombası SARB-83 göreve hazır! Dünyada tek

Türkiye savunmada önemli adımlar atıyor. Son haber ise yerli uçak bombası SARB-83'ün göreve hazır olduğunu gösteriyor.



SARB-83 hakkında konuşan TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, "1,5 metrelik güçlendirilmiş duvarın yavaşlatma etkisi yüzde 10'dan bile az oldu. Bu gerçekten çok yüksek bir etkinlik göstergesi" dedi.

Okumuş "SARB-83, yakın zamanda farklı güdüm kitleriyle kullanılabilecek stratejik bir mühimmatımız olarak kullanıma hazır" açıklamasını yaptı.

SARB-83'ün benzeri olarak MK-83 uçak bombalarımız var diyen Gürcan Okumuş, "Bunların delici özelliği bulunmuyor, SARB-83'te ardışık delicili harp başlığı var ve bu teknolojiyi uçak bombasında kullanan dünyada belki tek ülkeyiz" ifadelerine yer verdi.

SARB-83'ÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Boy: 1860 mm.

En Büyük Çap: 356 mm.

Ağırlık: 415 kg (1000 lb)

Patlayıcı Tipi: Ön Delici: Plastik bağlı patlayıcı Anadelici: Alüminyum katkılı plastik bağlı patlayıcı

Tapa. ONUR-1 MOD4. FMU-152 A/B, TST-101.