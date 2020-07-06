İşte Japonya’nın 285 km hıza sahip yeni nesil hızlı treni N700S
Japonya’da hizmete gireceği gün merakla beklenen yeni nesil hızlı tren modeli N700S (Shinkansen Supreme) ilk seferini gerçekleştirdi. Tamamen yenilenmiş ilk model olan N700S, serinin önceki modeli N700A’da olduğu gibi saatte 285 km hıza ulaşabiliyor.
Japonya'da yeni nesil hızlı tren modeli N700S (Shinkansen Supreme) ilk seferini gerçekleştirdi.
Sabah yerel saatle 05.30 itibariyle bilet gişelerinin açılmasıyla bazı başkent sakinleri Tokyo Tren İstasyonu'na akın etti.
Meraklı bakışlar arasında perona yanaşan N700S saat 06.00'da Fukuoka'ya gitmek üzere yola çıktı. Japonya'da, Tokyo'yu Osaka ve Kobe şehirlerini birleştiren Tokaido Shinkansen hattı üzerinde kullanılacak olan, N700S (Shinkansen Supreme), yolculara çantalarını almaları için uyarıda bulunan üst raflar gibi yeni özelliklere sahip olarak kullanıma başlandı.
SAATTEKİ HIZI 285 KM
13 yıllık aranın ardından Tokkaido hızlı tren hattında kullanılacak, tamamen yenilenmiş ilk model olan N700S, serinin önceki modeli N700A'da olduğu gibi saatte 285 km hıza ulaşabiliyor.
Yeni geliştirilen gürültü ve titreşim önleme sistemleri ile önceki modellerden ayrılan N700S şimdiye kadar geliştirilen en yüksek kabiliyete sahip hızlı tren olarak gösteriliyor. Yeni nesil hızlı tren artırılan kabin ve bagaj hacmi ile de dikkat çekiyor.
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