Selçuk Bayraktar'tan Akıncı mesajı
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Akıncı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Aklımızı kullanırsak başaramayacağımız hiçbir şey yok" diyen Bayraktar, "Bugün beş buçuk tonluk Akıncı uçağımız var. Bu uçağımız herkesi büyülüyor" dedi.
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, üretim serüvenlerinin zaman geçtikçe büyüdüğünü belirterek, "Bugün beş buçuk tonluk Akıncı uçağımız var. Bu uçağımız herkesi büyülüyor, harika yorumlar yapılıyor." dedi.
Bayraktar, Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar moderatörlüğünde, KÜN Mütevelli Heyeti Başkanı Alev Alatlı tarafından hazırlanan ve sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan programda, yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
"İNANCIMIZ SAĞLAM"
Hayata geçirdikleri projelerin, teknik ekibin eseri olduğunu vurgulayan Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli güdüm sistemi olarak adlandırılan Bayraktar İHA'nın üretiminin ardından yeni proje ve eserlerin ortaya çıkmaya başladığını dile getirdi.
Bayraktar, "İnancımız sağlam, düsturumuz doğru olursa, adaba ve ahlaka riayet eder, aklımızı kullanırsak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Allah'a şükür bizim de beş buçuk kilo ile başladığımız üretim serüvenimiz zaman geçtikçe büyüdü. Bugün beş buçuk tonluk Akıncı uçağımız var. Bu uçağımız herkesi büyülüyor, harika yorumlar yapılıyor." diye konuştu.
Alatlı ise konuşmasının ardından Selçuk Bayraktar'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
DİĞER TEKNOLOJİ HABERLERİ
- TSK için yüksek performans imzası! Adı nehirden geliyor
- Bu uygulamayı hemen silin! Google uyardı...
- ASELSAN'dan mobil x-Ray cihazı! Hizmete sunuluyor
- 360 derece atış kabiliyetine sahip! Sungur göreve başlıyor
- TOGG bir tescil daha aldı
- Bilim insanları şaşkın! 300 yıllık iskeletten...
- TSK’nın 'yükünü taşıyacak' imza
- İletişim Başkanlığı'ndan sosyal medya düzenlemesi örnekleri
- Hindistan'da Çin firmalarına flaş yasak
- Savunma sanayisinde yeni Türk-ABD ortaklığı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sivas TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Sivas 740 adet konut kura sonuçları sorgulama
- Son dakika: Yarın yasak var mı? 4 Temmuz Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 GS TS derbisi hangi kanalda, şifreli mi?
- ŞOK'tan Çek-As Kurutmalık sürprizi! 4 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- vatandas.jandarma.gov.tr: Jandarma subay astsubay başvuru nasıl yapılır? 2020 Jandarma başvuru şartları neler?
- Emekli zammı ne kadar oldu? Maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?
- Uzman doktor yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile uzman doktor maaşı kaç para?
- Araştırma görevlisi yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Araştırma görevlisi maaşı kaç para?
- Avukat yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Avukat maaşı kaç para?
- Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı sonrası hemşire maaşları kaç para?
- Kaymakam yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre kaymakam maaşları kaç para?
- Öğretmen yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre öğretmen maaşları kaç para?