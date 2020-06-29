29 Haziran 2020, Pazartesi
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Hindistan'da Çin firmalarına flaş yasak

, ulusal güvenlik gerekçesiyle Çinle irtibatlı 59 mobil uygulamayı yasakladığını açıkladı. Çinli teknoloji şirketleri, kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyor.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 29.06.2020
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HİNDİSTAN'DA ÇİN FİRMALARINA FLAŞ YASAK

'ın Çinle bağlantılı 59 mobil uygulamaya yasak getirdiği bildirildi.

Hindustantimes'ın haberine göre, Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ulusal güvenlik gerekçesiyle Çinle irtibatlı 59 cep telefonu uygulamasını yasakladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, engellenen menşeli 59 uygulamanın "Hindistan'ın egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu" belirtildi.

Hindistan tarafından yasak getirilen Çinli uygulamalar arasında , CamScanner, Share it, We chat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master da bulunuyor.

Söz konusu uygulamaların kullanıcıların bilgilerine erişiminin bulunduğu ve Hindistan halkının kişisel bilgilerini başka ülkelerin ve kişilerin kullanımına sunabileceği kaydedildi.

TİK TOK'A DAVA AÇILMIŞTI

Çinli teknoloji şirketleri, kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyor.

'de "kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal ederek bunları el altından Çin'e sattığı" iddiasıyla sosyal paylaşım sitesi TikTok'a dava açılmıştı.

ABD Başkanı 'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ise Çin bağlantılı şirketlerin çıkarlarına hizmet ettiğini iddia etmişti.

O'Brien, Çin teknoloji şirketleri vasıtasıyla Komünist Parti'nin kullanıcıların hareketleri, satın alma davranışları, sağlık bilgileri, sosyal medya gönderileri ve kişisel bilgilerini topladığını öne sürmüştü.

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