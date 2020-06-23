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Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı

salgınının çıktığı ilk günün ardından aylar geçmesine rağmen ne ilaç ne de aşı bulunamadı. İnsanlar salgının azaldığını düşünürken, 'nden önemli bir uyarı geldi. DSÖ, "Koronavirüs çekip gitmiyor, aksine salgın büyüyor"

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 23.06.2020
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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN KORONAVİRÜS UYARISI

Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kovid-19 çekip gitmiyor. Aksine, pandemi büyüyor. Vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ediyor." dedi.

Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Kamu Hizmeti Günü nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlenen programın açılışında konuştu.

Kamuda görevli sağlık çalışanlarının durumuna değinen Ghebreyesus, "Sağlık çalışanlarının ihtiyacı olduğu şekilde vardiyalar arasında kalacakları güvenli bir yer temin ederek ve fiziksel güvenliklerini sağlayarak damgalanma, taciz ve saldırılara karşı korunmalarını sağlamalıyız." dedi.

Ghebreyesus, ülkelere çağrıda bulunarak, güvenli şekilde hizmet verebilmeleri için sağlık çalışanlarının desteklenmesi ve korunması gerektiğini vurguladı.

Sağlık çalışanlarına gerekli ekipman ve malzemelerin de sağlanması gerektiğinin altını çizen Ghebreyesus, sağlıklı bir toplum için mevcut sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve sağlık ve sosyal hizmetlerde daha çok iş fırsatı oluşturulmasının önemine işaret etti.

Konuşmasında, Kovid-19 salgınının gidişatına da değinen Ghebreyesus, "Kovid-19 çekip gitmiyor. Aksine, pandemi büyüyor. Vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ediyor." uyarısında bulundu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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