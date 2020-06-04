NUN okullarından bir uluslararası başarı haberi daha
NUN Okulları öğrencilerinin katılım sağladığı, öğrencilerin bilimsel araştırma faaliyetlerine olan ilgi ve yeteneğini ortaya çıkarmak ve geliştirmek amacıyla organize edilen Rusya merkezli XVI. Uluslararası URFODU Bilim Temelleri Yarışması Final sonuçları açıklandı.
Yarışmaya pek çok farklı branştan katılan lise düzeyindeki öğrencilerin elde ettikleri başarılar gurur kaynağı oldu. İngilizce branşında NUN Okullarından 1 öğrenci 100 tam puan alarak "1st degree diploma" almaya hak kazanırken uluslararası sonuç listesinde de 1. gelerek altın madalyayı hak etti. Yine aynı öğrenci matematik branşındaysa ilk 25'e girmeyi başardı.
İLK 100 İÇERİSİNDE KENDİNE YER BULDU
Uluslararası 87 okuldan, 326 öğrencinin katıldığı Fizik branşında ise NUN Okullarından 3 öğrenci ilk 10'a girmeyi başarırken, 522 öğrencinin katıldığı Biyoloji branşında 6 öğrenci ilk 100 içerisinde yer aldı.
Uluslararası 87 okuldan, 420 öğrencinin katıldığı Kimya branşında da 3 NUN Okulları öğrencisi ilk 100 içerisinde kendine yer buldu.
NUN Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Tamer Yılmaz, "NUN Okulları olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana öğrencilerimizin bilime olan ilgi ve merakını artırmak için gayret ettik. Bugün geldiğimiz noktada ise öğrencilerimiz kazandıkları uluslararası başarılar ile her geçen gün bizleri daha fazla gururlandırıyor. Bu tür yarışmalar ve kazanılan dereceler öğrencilerin heyecanını, özgüvenini ve hayata bakışını olumlu yönde etkiliyor. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarı yolculuklarını her adımında destekliyoruz." dedi.
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