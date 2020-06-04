Huawei'den önemli bir adım daha! MatePad T8 5 Haziran'da satışta
Huawei, yüksek performans ve ulaşılabilir fiyata sahip MatePad T8'i tüketiciler ile buluşturmak için hazırlanıyor. Tablet, 1.099 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile 5 Haziran'da Huawei online mağazada yerini alacak.
Huawei açıklamasına göre, 8 çekirdekli işlemci ve 5100 mAh yüksek kapasiteli pili ile güçlendirilen tablet, tüm gün boyunca her işin üstesinden geliyor.
ÇOCUK EĞİTİMİNDE BİR SEÇENEK
MatePad T8, 8 inçlik ekranı, hafif metalik tasarımı ve EMUI10 arayüzü ile konforlu bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Ayrıca, çocuklara yönelik 4 farklı göz koruma modu ile çocukların eğitiminde de sağlıklı bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.
310 GRAM AĞIRLIĞINDA
MatePad T8, ekranın sağ ve sol taraflarındaki sadece 4,9 milimetrelik çok ince çerçevesi ile yüzde 80'in üzerinde gövde-ekran oranı sunuyor. Kullanıcılara geniş ekran alanı sunan MatePad T8, 310 gram ağırlığı ile tek elle kullanıma da uygun olarak tasarlandı.
Ergonomik kıvrımları uzun süre elde tutulsa bile rahatsızlık vermemesi üzerine tasarlanan tabletin arka kısmı kumlanmış metal kullanılarak pürüzsüz bir dokuya kavuşturuldu. Farklı çalışma ve oyun senaryolarını destekleyen MatePad T8, 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli, düşük güç tüketimli bir işlemci barındırıyor.
5100 mAH
5100 mAh pili ile birleştiğinde MatePad T8, 12 saat boyunca durmaksızın video gösterimi yapabiliyor veya 600 saat boyunca bekleme modunda kalabiliyor. Tabletin göz konforu modu, ekranın renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor. Kullanıcı, ayrıca istediği renk sıcaklık ayarını kendi de yapabiliyor.
İŞLETİM SİSTEMİ HIZLI YANIT İÇİN OPTİMİZE EDİLDİ
Huawei MatePad T8, EMUI10.0.1 versiyonu ile birçok akıllı özellik sunuyor.
Özelleştirilen Android işletim sistemi çok daha hızlı yanıt verebilmesi için optimize edildi.
Yeni karanlık mod özelliği, özellikle uzun süreler boyunca okumak isteyen kullanıcıların göz konforunu korumak için sisteme dahil edildi.
Morandi renk paletinin arayüzde kullanımı ile EMUI10 eskisine göre daha çekici bir görünüme kavuştu.
Huawei MatePad T8, çocukların kendini geliştirmesi, öğrenmesi ve eğlenmesi için özel bir alan sunan çocuk modu da barındırıyor.
Ebeveyn kontrolleri ile aileler çocuklarının erişebilecekleri içerikleri, uygulamaları, bunlara ne zaman ve ne kadar süre boyunca erişebileceklerini kontrol edebiliyor.
Çocuk modu, mavi ışık filtresi, sağlıklı duruş pozisyonu hatırlatması, bozuk yol alarmı ve eBook modundan oluşan 4 adet göz koruma modu barındırıyor.
Tablet, 1.099 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile 5 Haziran'da Huawei online mağazada yerini alacak.
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