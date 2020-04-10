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Milli "Drone Savar Kalkanı" ES-60 Elektromanyetik Silahı göreve hazır

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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Drone savar sistemleri alanındaki yetkinliğini artıran AŞ, milli "Drone Savar Kalkanı" geliştirdi. Sabit alan koruması için geliştirilen sistem, kurulduğu alana 2 kilometre mesafeye kadar drone yaklaştırmıyor

Türkiye'nin ilk drone savar sistemlerini üreten AŞ, geçen sürede tüfek tipi ilk ürününe, geliştirdiği anten teknolojisiyle 2,5 kilogram ağırlığında 3 kilometre mesafede etkili 'nı ekledi.

Şirket, bu ürünleri ortaya koyarken, farklı ihtiyaç ve kullanım alanlarını dikkate alarak tüfek tipi sistemlere ek çözümler üzerinde çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar sonunda da Es-240 Elektromanyetik Drone Savar Kalkanı ortaya çıktı.

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Sabit alan koruması için geliştirilen sistem, kurulduğu alana 2 kilometre mesafeye kadar drone yaklaştırmıyor.

360 derecelik koruma kalkanı oluşturan Drone Savar Kalkanı tamamen milli anten yapısı kullanıyor.

Geliştirilen elektronik harp başlıklarıyla dışa bağımlılığı ciddi oranda azaltan Harp Arge, bünyesinde yer aldığı Ekba Holding'den aldığı yatırımla seri üretim çalışmaları yürütüyor.

Drone Savar Kalkanı aynı zamanda araç üzerine de konuşlanabiliyor. Böylece VIP koruma araçlarına olası bir kamikaze drone saldırısının önüne geçmesi planlanıyor.

EMNİYET BİRİMLERİ TEST ETTİ

Bölücü terör örgütü tarafından 10 Kasım 2018'de Şırnak Valiliğine düzenlenen drone saldırısından sonra Drone Savar Kalkanı geliştirme kararı alan Harp Arge, 1 yıllık Ar-Ge sürecinin ardından sistemi tamamladı. İlk testleri emniyet birimleri tarafından yapılan sistem, profesyonel kullanıcılardan tam not aldı.

Teknoloji transferiyle drone radarları üretimi altyapı çalışmalarını tamamlayan Harp Arge, üretmiş olduğu Drone Savar Kalkanı'nı da radar sistemlerine uyumlu hale getirdi. Radar sistemlerinden alınan bilgilerle otomatik olarak çalışacak Es-240 Drone Savar Kalkanı, droneların korunan alana girmesine izin vermeyecek.

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