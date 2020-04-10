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Selçuk Bayraktar'tan hem müjde hem de koronavirüs çağrısı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 10.04.2020
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SELÇUK BAYRAKTAR'TAN BİR MÜJDE BİR UYARI

Baykar Teknik Müdürü , Twitter hesabından milyonlara seslendi. Koronavirüsle mücadele kapsamında 'evde kal' çağrısında bulunan Bayraktar, Akıncı'nın uçmak için gün saydığını duyurdu.

Baykar Teknik Müdürü , Akıncı 2. prototipine taktığı maskeyle farkındalık oluşturarak, vatandaşlara korona virüse karşı "evde kal" çağrısında bulundu.

"EVDE KAL" ÇAĞRISI

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, farkındalık oluşturmak için sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla korona virüse karşı maske takmanın ve evde kalmanın önemine vurgu yaptı.

Selçuk Bayraktar, Akıncı 2. prototipe maske taktığı anların fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda, "Akıncı 2. prototip uçuşa gün sayarken. 500 km/sa hızla uçarken virüsten korunmanın yolunu bulmamız gerekiyordu. Sanırım bir çözüm bulduk. Maske tak ve #EvdeKal Türkiye" ifadelerini kullandı.

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