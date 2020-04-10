Selçuk Bayraktar'tan hem müjde hem de koronavirüs çağrısı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından milyonlara seslendi. Koronavirüsle mücadele kapsamında 'evde kal' çağrısında bulunan Bayraktar, Akıncı'nın uçmak için gün saydığını duyurdu.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı 2. prototipine taktığı maskeyle farkındalık oluşturarak, vatandaşlara korona virüse karşı "evde kal" çağrısında bulundu.
"EVDE KAL" ÇAĞRISI
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, farkındalık oluşturmak için sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla korona virüse karşı maske takmanın ve evde kalmanın önemine vurgu yaptı.
Selçuk Bayraktar, Akıncı 2. prototipe maske taktığı anların fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda, "Akıncı 2. prototip uçuşa gün sayarken. 500 km/sa hızla uçarken virüsten korunmanın yolunu bulmamız gerekiyordu. Sanırım bir çözüm bulduk. Maske tak ve #EvdeKal Türkiye" ifadelerini kullandı.
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