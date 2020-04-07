WhatsApp son dakika duyurdu: Mesaj iletimini...

Milyonlarca insanın aktif bir şekilde kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp önemli bir açıklama yaptı. WhatsApp, yeni tip corona virüs (Kovid-19) krizinde yanlış bilgilendirmeyi yavaşlatmak için mesaj iletimine sınırlandırma getirdiğini duyurdu.

WHATSAPP'TAN

WhatsApp , son dönemde yanlış bilgilerin daha hızlı yayılmasına yol açan mesajların iletilme sayılarında ciddi artış gözlemlediklerini açıkladı.

Açıklamada, WhatsApp'ın kişisel sohbetlere yönelik bir platform olarak kalabilmesi için bu tür mesajların yayılmasını yavaşlatmanın önemli olduğuna dikkat çekilerek, "Şimdi, getirdiğimiz bir sınırlamayla, bu tür mesajlar tek seferde sadece bir adet sohbete iletilebilecek." ifadesi kullanıldı.



SINIRLAMA ÖNCESİ WHATSAPP

Sınırlama öncesinde WhatsApp uygulamasıyla mesajlar 5 farklı kişi veya gruba iletilebiliyordu.