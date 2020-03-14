14 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bill Gates Microsoft yönetim kurulundan ayrıldı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 14.03.2020
ABONE OL
BİLL GATES MİCROSOFT YÖNETİM KURULUNDAN AYRILDI

'un kurucusu ve teknoloji danışmanı , sağlık, kalkınma, eğitim ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi hayırsever önceliklere daha fazla zaman ayırmak için şirketin yönetim kurulundan ayrıldı.

ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından , şirketin kurucusu ve teknoloji danışmanı 'in yönetimden ayrıldığını duyurdu.

Microsoft'tan yapılan açıklamada, Gates'in küresel sağlık, kalkınma, eğitim ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi hayırsever önceliklere daha fazla zaman ayırmak için şirketin yönetim kurulundan ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Gates'in Microsoft Üst Yöneticisi Satya Nadella ve şirketteki diğer yöneticilere teknoloji danışmanlığı yapmaya devam edeceği kaydedildi.

Microsoft'u 1975 yılında Paul Allen ile birlikte kuran Gates ise konuya ilişkin Linkedin hesabından paylaşımda bulundu.

Söz konusu paylaşımda Gates, Microsoft'un yanı sıra 2004'ten bu yana hizmet ettiği milyarder yatırımcı Warren Buffett'in Berkshire Hathaway şirketinin yönetiminden de ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Gates, "Microsoft ile ilgili olarak, yönetim kurulundan ayrılmak şirketten uzaklaşmam anlamına gelmez. Microsoft her zaman hayatımın önemli bir parçası olacak ve şirketin vizyonunun şekillenmesiyle hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için Satya ile iletişimde olmaya devam edeceğim. Şirketin kaydettiği ilerleme ve dünyaya nasıl fayda sağlayabileceği konusunda her zamankinden daha iyimser hissediyorum." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER TEKNOLOJİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA