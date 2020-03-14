Bill Gates Microsoft yönetim kurulundan ayrıldı
Microsoft'un kurucusu ve teknoloji danışmanı Bill Gates, sağlık, kalkınma, eğitim ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi hayırsever önceliklere daha fazla zaman ayırmak için şirketin yönetim kurulundan ayrıldı.
ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft, şirketin kurucusu ve teknoloji danışmanı Bill Gates'in yönetimden ayrıldığını duyurdu.
Microsoft'tan yapılan açıklamada, Gates'in küresel sağlık, kalkınma, eğitim ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi hayırsever önceliklere daha fazla zaman ayırmak için şirketin yönetim kurulundan ayrıldığı bildirildi.
Açıklamada, Gates'in Microsoft Üst Yöneticisi Satya Nadella ve şirketteki diğer yöneticilere teknoloji danışmanlığı yapmaya devam edeceği kaydedildi.
Microsoft'u 1975 yılında Paul Allen ile birlikte kuran Gates ise konuya ilişkin Linkedin hesabından paylaşımda bulundu.
Söz konusu paylaşımda Gates, Microsoft'un yanı sıra 2004'ten bu yana hizmet ettiği milyarder yatırımcı Warren Buffett'in Berkshire Hathaway şirketinin yönetiminden de ayrılma kararı aldığını açıkladı.
Gates, "Microsoft ile ilgili olarak, yönetim kurulundan ayrılmak şirketten uzaklaşmam anlamına gelmez. Microsoft her zaman hayatımın önemli bir parçası olacak ve şirketin vizyonunun şekillenmesiyle hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için Satya ile iletişimde olmaya devam edeceğim. Şirketin kaydettiği ilerleme ve dünyaya nasıl fayda sağlayabileceği konusunda her zamankinden daha iyimser hissediyorum." ifadelerini kullandı.
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