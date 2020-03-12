Son dakika: Google'dan bir koronavirüs kararı daha: O içeriklere müdahale edilecek!
Son dakika haberine göre Teknoloji devi Google, koronavirüs salgını ile ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla YouTube'a müdahale etme kararı aldı.
Google CEO'su Sundar Pichai, koronavirüsün yayıldığı şeklinde haberlerin gelmesiyle çalışanlarını uyararak, kesin bilgiler sağlamada Google'ın çok önemli bir rolü olduğunu söylemişti.
Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla birçok önlem alan Google'dan bir karar daha geldi.
Teknoloji devi Google, binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını ile ilgili yanlış bilgilerin yayılmaması için Youtube'da yer alan içeriklere müdahale etme kararı aldı.
Bu kapsamda Youtube'da, koronavirüsü önleyeceğini iddia eden birçok sahte içerik silinecek.
BİRÇOK UYGULAMA PLAY STORE'DAN KALDIRILDI
Öte yandan, virüsle bağlantılı birçok uygulama Google Play Store'dan kaldırıldı. Google, yaptığı bir açıklamada, uygulama geliştiricilerinin tepkilerine neden olan bu kararın, koronavirüs ile ilgili yanlış bilgiler ve içeriklerin yayılmasını önlemek için alındığını söyledi.
Ayrıca Google, Youtube videolarında yer alanların reklamları da kaldırarak hükümetlere ücretsiz reklam alanı sağlayacağını duyurdu.
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