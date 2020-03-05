Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Bu yolla Türkiye'nin her yerine ulaşılabilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Navigasyon uygulamasında Türkiye'nin her yerine ulaşabileceğiniz elektrikli şarj istasyonlarını, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık merkezleri gibi birimleri de görebileceksiniz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA'ya yaptığı açıklamada, "Navigasyon uygulamasında Türkiye'nin her yerine ulaşabileceğiniz elektrikli şarj istasyonlarını, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık merkezleri gibi birimleri de görebileceksiniz" dedi.



"AKILLI OTOMOBİLİMİZ EDİRNE'DEN GİREREK..."

Bakan Kurum, "Otopark Yönetmeliği çerçevesinde AVM otoparklarında, genel otoparklarda şarj ünitesini zorunlu hale getirdik. Otoparktaki araç kapasitesine göre bu süreci yürütüyoruz. Bu imkanı navigasyon uygulamasıyla da birleştirdiğimizde akıllı otomobilimiz Edirne'den girerek ülkemizi her noktasına hareket edebilecek" şeklinde konuştu.



"ŞARJ İSTASYONLARI ZORUNLU OLACAK"

Öte yandan Murat Kurum, "Sayıyı belki azaltırız, çoğaltırız, ona bakarız ama elektrikli şarj istasyonları zorunlu olacak" açıklamasında bulundu.