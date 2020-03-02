Yerli otomobilin fabrikası için onay çıktı

Yerli otomobil çalışmalarına başlayan Türkiye, hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun Gemlik'te Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Projesi ile ilgili askeri alan olan söz konusu yerin plan değişikliği Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yerli otomobil için kurulacak fabrika hakkında bir açıklama yaptı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi yatırım için gerekli planlama çalışmaları tamamlandı.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

İmar planlarında askeri alan olarak görülen yerin sanayi alanına alınmasıyla ilgili karar için Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı.

Toplantıda, Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi bin 753 parsele ilişkin 1/100.000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliği ve plan notu ilavesi görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

Yerli ve milli elektrikli otomobil için sanayi alanına alınan yerin 1/25.000, 1/5000 ve 1/1000'lik planları da oy birliğiyle meclisten geçti.

EKONOMİYE DE KATKISI BÜYÜK OLACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerli otomobilin hem ana sanayi hem de yan sanayi olarak Bursa ekonomisine güç katacağını, bu yatırımın bütün ilçelere ciddi faydalar sağlayacağını belirtti.

Bursa'da yerli ve milli elektrikli otomobil üretecek fabrika yapılacak olmasının yan sanayide de ciddi bir açılıma sebep olacağından dolayı heyecan duyduklarını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Mart 2018'de külliyede sayın Cumhurbaşkanımızla yaklaşık bir saat görüşme yaptım. Bu söz konusu yeri de ben söyledim. Askeri hara olarak kullanılan alanın ülke ekonomisi, şehir ekonomisi açısından rantabl kullanılmadığını ifade ettim. Orada yapılan işlemleri asla küçümsemiyorum onlar da çok önemli hizmetler ancak burayı ülke ekonomisine daha iyi kazandırabilir miyiz? Onu paylaştım. Bugün aldığımız kararın hem ülke ekonomisine hem kentimize hayırlı olmasını diliyorum."