Türkiye'nin yerli ve milli mücadelesi silah ithalatını azalttı

Türkiye, silah endüstrisindeki gelişmelerin de etkisiyle silah ithalatını 2015-2019'da önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 48 azalttı. Öte yandan ABD ve Fransa silah ihracatlarını söz konusu dönemde önemli şekilde artırırken, Suudi Arabistan en çok silah ithalatı yapan ülke oldu.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2015-2019 yıllarını kapsayan raporuna göre, son 5 yılda Türkiye'nin silah ithalatı yüzde 48 azaldı

Türkiye'nin silah ithalatındaki düşüşe, Türk silah endüstrisi yeteneklerindeki gelişmeler ve bazı silahların teslimatındaki gecikmeler neden oldu.

ABD VE FRANSA'NIN SİLAH İHRACATINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

ABD ve Fransa silah ihracatlarını söz konusu dönemde önemli şekilde artırırken, Suudi Arabistan en çok silah ithalatı yapan ülke oldu.

ABD silah ihracatını 2015-2019 yıllarında yüzde 23 artırarak, küresel silah ihracatındaki payını yüzde 36'ya yükseltti.

Aynı dönemde ABD'nin toplam silah ihracatı, dünyanın en büyük ikinci silah ihracatçısı Rusya'nınkinden yüzde 76 daha yüksek oldu. ABD, 96 ülkeye silah ihraç etti.

SIPRI'nın Silahlar ve Askeri Harcama Programında görevli araştırmacı Pieter Wezeman, ABD'nin silah ihracatının yarısının Orta Doğu ülkelerine yaptığını kaydederek, aynı zamanda ABD'nin askeri uçaklarına olan talebin, özellikle Avrupa, Avustralya, Japonya ve Tayvan'da arttığını ifade etti.

Fransa'nın silah ihracatı, 1990'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, son 5 yılda toplam küresel silah ihracatının yüzde 7,9'unu oluşturdu.

SIPRI'de araştırmacı Diego Lopes Da Silva, yaptığı açıklamada, Fransa'nın silah endüstrisinin Mısır, Katar ve Hindistan'daki silah talebinden yararlandığını belirtti.

TÜRKİYE SİLAH ENDÜSTRİSİNDEKİ GELİŞMELERİN SAYESİNDE SİLAH İTHALATINI AZALTTI

Türkiye, silah endüstrisindeki gelişmelerin de etkisiyle silah ithalatını 2015-2019'da önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 48 azalttı.

Söz konusu düşüşe, Türk silah endüstrisinin yeteneklerindeki gelişmeler ve bazı silahların teslimatındaki gecikmeler neden oldu.

RUSYA'NIN SİLAH İHRACATINDA DİKKATE DEĞER DÜŞÜŞ

Rusya'nın silah ihracatı son 10 yılda yüzde 18 azaldı.

Araştırmacı Alexandra Kuimova, Rusya'nın silahlarının uzun vadeli alıcısı olan Hindistan'da çekişmeyi kaybettiğini belirterek, "Bu düşüş, son 5 yılda Rusya'nın Mısır ve Irak'a silah ihracatındaki artışla dengelenemedi." ifadesini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN EN BÜYÜK SİLAH İTHALATÇISI OLDU

Orta Doğu ülkelerinin silah ithalatı son 10 yılda yüzde 61 oranında artarken, bu, son 5 yıldaki küresel silah ithalatının yüzde 35'ini oluşturdu.

Suudi Arabistan son 5 yılda dünyanın en büyük silah ithalatçısı olurken, ülkenin silah ithalatı, önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 130 arttı.

ABD ve İngiltere'nin, Suudi Arabistan'ın Yemen'e askeri müdahalesiyle ilgili endişelerine rağmen, bu iki ülke Suudi Arabistan'a silah ihraç etmeye devam etti. Suudi Arabistan, silah ithalatının yüzde 73'ünü ABD'den, yüzde 13'ünü ise İngiltere'den yaptı.

Hindistan, son 5 yılda dünyanın en büyük ikinci silah ithalatçısı oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 2015-2019'da dünyanın sekizinci en büyük silah ithalatçısı oldu. BAE'nin silah ithalatının üçte ikisi bu dönemde ABD'den geldi.

Almanya'nın silah ihracatı son beş yılda önceki beş yıllık döneme göre yüzde 17 artarken, Çin de dünyanın beşinci en büyük silah ihracatçısı oldu.

SIPRI, kurulduğu 1966'dan bugüne çatışma, silahlanma, silah kontrolü ve silahsızlanma gibi alanlarda araştırma, rapor ve analizler hazırlıyor.