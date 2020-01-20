Türk Telekom’dan internette yaşanan sorun ile ilgili son dakika açıklaması
Son dakika haberine göre; İnternet erişimi ile ilgili yaşanan problemle ilgili Türk Telekom’dan açıklama geldi. Açıklamada ‘Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır’ ifadeleri kullanıldı.
İnternet erişimi ile ilgili yaşanan problemle ilgili Türk Telekom'dan açıklama geldi.
Türk Telekom'dan yapılan açıklama şu şekilde:
20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.
Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği 'Siber Saldırı' ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapılmaktadır.
Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.
Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom'un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER TEKNOLOJİ HABERLERİ
- Google büyük gizemi çözdü!
- Selçuk Bayraktar'dan Teknofest açıklaması
- Haluk Bayraktar'dan CHP'li Öztrak'a tokat gibi yanıt
- 2020 yılında ilk kez gerçekleştirildi!
- Bakan Dönmez, hidrojen yakıtlı otomobili test etti
- Wikipedia'nın açılacağı saat belli oldu
- Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru testleri başarıyla geçti
- 17 yaşındaki gençten inanılmaz keşif! 6,9 kat daha büyük
- F-35'te önemli gelişme! Parçaları Türkiye'de üretiliyordu
- Wikipedia ile ilgili flaş gelişme!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kaçış sendromu hastalığı ne demek? Mehmet Ali Erbil hastalığı nedir?
- 100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
- Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?
- 2020 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ayın kaçında bitiyor?
- Hercai 29. bölüm fragmanı izle! Reyyan alevler içerisinde.. Reyyan ölecek mi?
- EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı geldi mi?
- BİM aktüel (24 Ocak Cuma) | BİM aktüel ürünler kataloğu çok hesaplı! İşte, haftanın BİM kataloğu
- Beşiktaş 1-2 Demir Grup Sivasspor | MAÇ SONU
- Beşiktaş Sivasspor maçı canlı anlatım izle! | Video
- 672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Hangi adda bir yemek vardır? | Milyoner'e damga vuran soru!
- Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan biridir?