20 Ocak 2020, Pazartesi
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Türk Telekom’dan internette yaşanan sorun ile ilgili son dakika açıklaması

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 20.01.2020 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
İNTERNETTE YAŞANAN SORUN İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Son dakika haberine göre; erişimi ile ilgili yaşanan problemle ilgili ’dan açıklama geldi. Açıklamada ‘Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un ’lerine yönelik yapılmaktadır’ ifadeleri kullanıldı.

erişimi ile ilgili yaşanan problemle ilgili 'dan açıklama geldi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklama şu şekilde:

20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği '' ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom'un 'lerine yönelik yapılmaktadır.

Türk Telekom'un alanında yetkin uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.

'nin en büyük Siber sahip olan Türk Telekom'un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.

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