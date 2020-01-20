Son dakika: Selçuk Bayraktar'dan Teknofest açıklaması
Giriş Tarihi: 20.01.2020
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 2020 Teknofest hakkında açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar, 2020 Teknofest'in Gaziantep'te yapılacağını duyurdu.
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 2020 Teknofest hakkında açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar, 2020 Teknofest'in Gaziantep'te yapılacağını duyurdu.
İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali #TEKNOFEST 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Havalimanı'nda gerçekleştirilecek
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