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Son dakika: Selçuk Bayraktar'dan Teknofest açıklaması

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 20.01.2020
SELÇUK BAYRAKTAR'DAN TEKNOFEST AÇIKLAMASI

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , hakkında açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar, 2020 Teknofest'in Gaziantep'te yapılacağını duyurdu.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , hakkında açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar, 2020 Teknofest'in Gaziantep'te yapılacağını duyurdu.

İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali #TEKNOFEST 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Havalimanı'nda gerçekleştirilecek

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