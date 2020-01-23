Silahlı drone Songar, Togan ile ilke imza atacak! Songar ve Togan'ın özellikleri nedir?
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmek için gün sayan Songar'a TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Togan silah sistemi entegre ediliyor. Proje kapsamında yakın hava desteğinde Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilecek.
Milli silahlı drone sistemi Songar'ı geliştiren ASİSGUARD ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), insansız hava araçlarını silahlandırmaya yönelik iş birliğini hayata geçirdi. ASİSGUARD ve TÜBİTAK SAGE, çalışma alanlarındaki kabiliyetlerinden yola çıkarak tümleşik çözümler sunmak üzere mutabakat anlaşması imzaladı.
YAKIN HAVA DESTEĞİ OPERASYONLARINDA KULLANILABİLECEK
Anlaşma kapsamında ASİSGUARD tarafından geliştirilen ve TSK envanterine girmek için gün sayan Songar silahlı drone sistemi ile TÜBİTAK SAGE'nin Togan Havadan Bırakılan Güdümsüz/Düşük Profil Güdümlü Mühimmatı'nın güçleri birleştirilecek. Böylece, mühimmat, atış kontrol sistemi ve silah yer kontrol istasyonundan oluşan, iç güvenlik, yakın hava desteği operasyonlarında kullanılabilecek maliyet etkin bir platform oluşturulacak.
Yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen ileri teknolojilerin yenilikçi çözümlere dönüştürülmesini sağlayacak proje sonunda ortaya çıkan çözüm, silahlı drone sistemiyle yakın hava desteği sağlamak üzere Türkiye'de bir ilk olacak.
ASİSGUARD Genel Müdürü Ayhan Sunar, Songar'a yeni yetenekler kazandırma çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Otomatik makinalı tüfekten sonra bomba atar entegre ettiğimiz Songar'ı TÜBİTAK SAGE ile yaptığımız iş birliğiyle geliştirmeye devam ediyoruz. Hem maliyet anlamında hem de sahada çok daha etkin bir çözüm sunmak üzere Eylül 2019'da başladığımız çalışmalarda, kısa bir süre içinde önemli bir yol kat ettik ve yapılan testlerde başarılı bir şekilde atış yapmaya başladık." dedi.
YAKIN HAVA DESTEĞİNDE YÜKSEK SALDIRI KABİLİYETİ
Platformda öne çıkan özellikler arasında, havada kurulan yakınsama, zaman ayarlı, çarpma etkili tapa sistemi, yüksek etkili harp başlığı, geliştirilmiş atış kontrol hesaplama algoritmaları, kayar harita entegreli yer kontrol istasyonu, görev planlama ve otonom görev icrası öne çıkıyor.
Tekli bomba tutma ve bırakma mekanizmasına sahip platform aynı zamanda sahip olduğu yüksek çözünürlüklü, geniş açılı pilot kamerası ile gerçek zamanlı görüntü aktarımı ve kaydı yapabilecek. Yer kontrol istasyonuna entegre görev planlama özelliğine sahip sistem, otomatik iniş ve kakış kabiliyetine sahip olacak.
Togan silah sistemi, insansız hava araçlarında çoklu taşıma ve bırakma imkanı sağlayan "Salan" ile birlikte envanterdeki NATO 81 milimetre havanların ağırlık eşdeğerinde geliştirildi. Salan entegre atış kontrol sistemiyle kullanılan Togan, personel etkinliği artırılmış bilyeli havanlara havadan atım yeteneği kazandırarak görece çok düşük maliyetli hava-yer mühimmatı elde edilmesini sağlıyor.
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