Haluk Bayraktar'dan CHP'li Öztrak'a tokat gibi yanıt
CHP'li Faik Öztrak, "Ukrayna’dan motor gelmezse Akıncı SİHA uçmuyor" dedi, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar kendisini ti'ye aldı. Baykar Genel Müdürü Bayraktar, teknoloji ve üretim bilgisi olmayan kitleye bir karikatürle cevap verdi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak diğer CHP'lilerin olduğu gibi aynı hastalıkla yerli ve milli üretimimize karşı duran bir davranş sergiliyor. Son tweetlerinden birinde "Ukrayna'dan motor gelmezse Akıncı SİHA uçmuyor, Almanya'dan motor gelmezse Altay tankı yürümüyor. Ama Erdoğan Saray'da savunma sanayinden bahsederken uçup, koşup, coşuyor." dedi.
Sosyal medyadaki bu paylaşım teröristleri sevindirirken terörle mücadele edenleri üzdü. Yerli ve milli çalışmaları küçümsemeyi alışkanlık haline getiren CHP zihniyetine Baykar Genel Müdürü Haluk bayraktar sosyal medyada paylaştığı bir karikatürle espirili bir şekilde cevap verdi.
İşte Haluk Bayraktar'ın o paylaşımı;
"Akıncı İHA'nın dizel motorunu TEI tasarlayıp üretti ve teslim etti.
Akıncı İHA'da kullanılan Ukrayna menşeili motorun ise ortak üretimi yapılacak.
Ar-Ge, Üretim, Teknoloji'den anlamayana bir de karikatürle anlatmayı deneyelim."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER TEKNOLOJİ HABERLERİ
- F-35'te önemli gelişme! Parçaları Türkiye'de üretiliyordu
- NASA'dan dünyayı sarsan açıklama! 'Çok yakında' deyip...
- Bilim insanları şaşkın! 7,5 milyar yıllık yıldız tozu...
- 17 yaşındaki gençten inanılmaz keşif! 6,9 kat daha büyük
- Bakan Dönmez, hidrojen yakıtlı otomobili test etti
- Wikipedia ile ilgili flaş gelişme!
- 2020 yılında ilk kez gerçekleştirildi!
- Google büyük gizemi çözdü!
- Wikipedia'nın açılacağı saat belli oldu
- Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru testleri başarıyla geçti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimlerdir?
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
- 0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için kadro ne kadar? İşte şartlar ve detaylar!
- Wikipedia nedir, ne demek? Wikipedia (Vikipedi) açıldı mı?
- Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! | Video
- Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? | 15 Ocak ATV yayın akışı
- Emekliye 3 ay fark! SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 416 TL ek ödeme müjdesi!
- 17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu… Listede Notebook sürprizi!
- 15 Ocak evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- 2020 Şubat celbi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/1 celp dönemi!
- 2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?