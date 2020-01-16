Haluk Bayraktar'dan CHP'li Öztrak'a tokat gibi yanıt

CHP'li Faik Öztrak, "Ukrayna’dan motor gelmezse Akıncı SİHA uçmuyor" dedi, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar kendisini ti'ye aldı. Baykar Genel Müdürü Bayraktar, teknoloji ve üretim bilgisi olmayan kitleye bir karikatürle cevap verdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak diğer CHP'lilerin olduğu gibi aynı hastalıkla yerli ve milli üretimimize karşı duran bir davranş sergiliyor. Son tweetlerinden birinde "Ukrayna'dan motor gelmezse Akıncı SİHA uçmuyor, Almanya'dan motor gelmezse Altay tankı yürümüyor. Ama Erdoğan Saray'da savunma sanayinden bahsederken uçup, koşup, coşuyor." dedi.





Sosyal medyadaki bu paylaşım teröristleri sevindirirken terörle mücadele edenleri üzdü. Yerli ve milli çalışmaları küçümsemeyi alışkanlık haline getiren CHP zihniyetine Baykar Genel Müdürü Haluk bayraktar sosyal medyada paylaştığı bir karikatürle espirili bir şekilde cevap verdi.



İşte Haluk Bayraktar'ın o paylaşımı;



"Akıncı İHA'nın dizel motorunu TEI tasarlayıp üretti ve teslim etti.



Akıncı İHA'da kullanılan Ukrayna menşeili motorun ise ortak üretimi yapılacak.



Ar-Ge, Üretim, Teknoloji'den anlamayana bir de karikatürle anlatmayı deneyelim."