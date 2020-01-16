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Haluk Bayraktar'dan CHP'li Öztrak'a tokat gibi yanıt

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 16.01.2020
HALUK BAYRAKTAR'DAN CHP'Lİ ÖZTRAK'A TOKAT GİBİ YANIT

CHP'li , "Ukrayna’dan motor gelmezse Akıncı SİHA uçmuyor" dedi, Baykar Genel Müdürü kendisini ti'ye aldı. Baykar Genel Müdürü Bayraktar, teknoloji ve üretim bilgisi olmayan kitleye bir karikatürle cevap verdi.

CHP Sözcüsü diğer CHP'lilerin olduğu gibi aynı hastalıkla yerli ve milli üretimimize karşı duran bir davranş sergiliyor. Son tweetlerinden birinde "Ukrayna'dan motor gelmezse Akıncı SİHA uçmuyor, Almanya'dan motor gelmezse Altay tankı yürümüyor. Ama Erdoğan Saray'da savunma sanayinden bahsederken uçup, koşup, coşuyor." dedi.



Sosyal medyadaki bu paylaşım teröristleri sevindirirken terörle mücadele edenleri üzdü. Yerli ve milli çalışmaları küçümsemeyi alışkanlık haline getiren CHP zihniyetine Baykar Genel Müdürü sosyal medyada paylaştığı bir karikatürle espirili bir şekilde cevap verdi.


İşte Haluk Bayraktar'ın o paylaşımı;

"Akıncı İHA'nın dizel motorunu TEI tasarlayıp üretti ve teslim etti.

Akıncı İHA'da kullanılan Ukrayna menşeili motorun ise ortak üretimi yapılacak.

Ar-Ge, Üretim, Teknoloji'den anlamayana bir de karikatürle anlatmayı deneyelim."

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