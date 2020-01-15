Wikipedia'nın açılacağı saat belli oldu

Anayasa Mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı. Wikipedia'nın saat 22.30 sıralarında açılması bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı.

Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı. Karar BTK'ya gönderildi.

Wikipedia ile alakalı çalışmalar BTK tarafından tamamlandı erişimin açılması için operatörlere gerekli bildirim yapıldı.

Wikipedia'nın saat 22.30 sıralarında açılması bekleniyor.