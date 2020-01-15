15 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Wikipedia'nın açılacağı saat belli oldu

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
WİKİPEDİA'NIN AÇILACAĞI SAAT BELLİ OLDU

Anayasa Mahkemesi'nin, 'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı. Wikipedia'nın saat 22.30 sıralarında açılması bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi'nin, 'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı.

Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı. Karar BTK'ya gönderildi.

Wikipedia ile alakalı çalışmalar BTK tarafından tamamlandı erişimin açılması için operatörlere gerekli bildirim yapıldı.

Wikipedia'nın saat 22.30 sıralarında açılması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER TEKNOLOJİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN