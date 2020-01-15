Son dakika: Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru testleri başarıyla geçti

Son dakika haberi; Türkiye’nin ilk milli havacılık motoru, uluslararası 6 resmi testi başarıyla tamamladı.

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI)'de 2009 yılında temeli atılan pistonlu motor projeleri kapsamında ortaya çıkan, yazılım, donanım ve tasarımı dahil olmak üzere yerli ve milli ilk havacılık motoru hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru, uluslararası 6 resmi testi de geçmeyi başardı.



Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in iştirakleriyle, seri üretime geçen Türkiye'nin ilk milli havacılık motor olan TEI-PD170 düzenlenen törenle teslim edildi.



Eskişehir TUSAŞ Motor Sanayii'nde teslim töreni yapıldı.