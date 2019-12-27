Devrim Arabası mühendisi projeye karşı çıkanları anlattı

Devrim otomobili mühendisi Kemalettin Vardar, geçmişte yaşadıkları olayları A Haber'e anlattı. Devrim'e başladığı dönem, Makine Mühendisleri Odası gibi projeye destek vermesi gereken birçok kesimin karşı çıktığını açıklayan Vardar, "Destek verilmeyince bir takım güçler vardı ellerine düştük." ifadelerini kullandı.

A Haber Satırarası programına çarpıcı açıklamalarda bulunan Devrim otomobili mühendisi Kemalettin Vardar, destek olması gereken kesimlerin Devrim otomobiline karşı çıktığını açıkladı.

"KENARDA BEKLEYEN GÜÇLER VARDI"

"Neden stop ettiğini bile araştırmadılar" diyen Vardar, Makine Mühendisleri Odası'nın Türkiye'de otomobil üretimine karşı durduğunu vurguladı.

Çarpıcı ifadeler kullanan Vardar, "1959'un sonlarından başlayarak Türkiye'de otomotiv sanayii ya da otomobil imalatıyla ilgili bir takım şeyler yapılmaya başlandı. Medyada bir takım yazılar çıktı. Çeşitli organizasyonlar otomobil imalatına katkıda bulunmaya çalıştı. Bu projeye esas olması gerekenlerin hiçbiri parmağını sokmadı, olmaması gereken herkes de burnunu soktu. Makine Mühendisleri Odası olması gerekirken karşı bir görüşte tavır aldı. Yani Türkiye'de otomotiv üretimine karşı durdu. Kimse o arabanın gerçek stop etme sebebini aramadı. Araştırmadılar çünkü tahsisatta para kalmamıştı. Bu mesele araştırılmadığı için kenarda bekleyen güçler el ovuşturdu. Hazır bekliyorlardı ellerine düştük." şeklinde konuştu.

"OLMAZ DENİLEN HER ŞEYİ YAPTIK"

"Gençlere bir şey söylemek istiyorum; yabancılardan gelen her türlü bilgiyi, belgeyi, ürünü büyük bir hayranlıkla kabulleniyoruz. Bu Japon malı mı? Bu Alman malı mı? Korkutma teziyle yetiştirilen bir nesil olduk. Şimdi Devrim projesinin sonunda, lokomotif imalatına girdiğimizdeki kabadayılığımızın tek sebebi Devrim'deki tecrübemizdir. Olmaz denilen her şeyi yaptık, 'bundan sonra da olabilir' diye saldırdık lokomotif yaptık. Bunları yaşadık.""