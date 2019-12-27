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Türkiye’nin “otomobil” macerası! Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?

Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir? Türkiye'nin otomobil macerasında son düzlüğe girildi. Yerli otomobilin tanıtımının yapılmasıyla birlikte akıllara "Devrim arabası" geldi. Filmlere de konu olan Devrim arabası hikayesi nedir? Devrim arabası kaç yılında yapıldı? İşte, devrim arabası hakkında merak edilenler!

Giriş Tarihi: 27.12.2019 01:59 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 02:00
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Türkiye’nin “otomobil” macerası! Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?

Devrim arabası hikayesi nedir? Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Türkiye'nin otomobil hasreti sona eriyor. Yerli otomobil macerasında Başkan Erdoğan'ın katılımıyla elektrikli yerli otomobilin tanıtımı yapılıyor. Yerli otomobilin tanıtımıyla birlikte akıllara bir döneme damgasını vuran "Devrim Arabası" geldi. Vatandaşlar Devrim arabası hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte, Türkiye'nin bir dönemine ışık tutan "Devrim Arabası" hakkındaki detaylar…

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Türkiye’nin “otomobil” macerası! Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?

16 Haziran 1961'de TCDD yönetici ve mühendislerinden bir kısmı Ankara'da özel bir toplantıya çağrıldı. Toplantıya başkanlık eden TCDD Genel Müdür yardımcısı Emin Bozoğlu, ilk yerli otomobil yapımı için ayrılan bütçeyi ve verilen talimatları okudu. Talimatta otomobilin 29 Ekim törenlerine yetiştirilmesi isteniyordu.

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Türkiye’nin “otomobil” macerası! Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?

Toplantıda söz alan mühendislerden bir kısmı bu kadar kısa bir sürede sıfırdan yerli bir otomobil yapılamayacağını söyledi. Basın ve halk arasında da bu projenin başarısızlıkla sonuçlanacağı ve bütçenin daha yararlı işlere harcanması görüşü hakimdi.

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Türkiye’nin “otomobil” macerası! Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?

Cemal Gürsel'den gelen bu direktifin, kısıtlı olan devlet bütçesinin verimli kullanılmama anlamına geldiğini düşünen birçok bürokrat yapım işlemlerini yavaşlatmaya yönelik girişimlerde bulundu.

Böyle bir proje için TCDD'nın aslın seçilme sebebi, genelde onarım ve yedek parça üretimi yapan Cer atölyelerindeki yüksek mühendislerin böylesine bir projenin altından kalkabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmalarıydı.

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Türkiye’nin “otomobil” macerası! Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?

Projede yer alan bütün çalışanlar sadece mesai saatlerinde değil, hafta içi akşamları ve hafta sonları da dahil olmak üzere 12 saatlik vardiyalarla çalıştı.