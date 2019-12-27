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Türkiye’nin “otomobil” macerası! Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?
Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir? Türkiye'nin otomobil macerasında son düzlüğe girildi. Yerli otomobilin tanıtımının yapılmasıyla birlikte akıllara "Devrim arabası" geldi. Filmlere de konu olan Devrim arabası hikayesi nedir? Devrim arabası kaç yılında yapıldı? İşte, devrim arabası hakkında merak edilenler!
Giriş Tarihi: 27.12.2019 01:59 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 02:00
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