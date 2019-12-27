Türkiye’nin “otomobil” macerası! Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?

Toplantıda söz alan mühendislerden bir kısmı bu kadar kısa bir sürede sıfırdan yerli bir otomobil yapılamayacağını söyledi. Basın ve halk arasında da bu projenin başarısızlıkla sonuçlanacağı ve bütçenin daha yararlı işlere harcanması görüşü hakimdi.