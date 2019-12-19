Dubai ve Abu Dabi Dijital Şehircilik Projeleri Danışmanı Tarek Saeed: “Dijital şehirlerin yerini bilişsel şehirler alacak”

Turkuvaz Yayın Grubu bünyesinde yer alan Para, Home Art ve Otohaber tarafından düzenlenen Dijital Şehircilik Zirvesi 2019’da konuşan Dubai ve Abu Dabi Dijital Şehircilik Projeleri Danışmanı Tarek Saeed, akıllı şehirlerin yerini, bilişsel şehirlerin alacağını söyledi. St. Regis İstanbul’da gerçekleştirilen Zirve’de dijital şehircilik konusunda ilklere imza atan belediye başkanları, teknoloji liderleri, mimarlar ve tasarımcılar dijitalleşmenin şehir yaşamına etkisini tartıştı.

Dubai ve Abu Dabi Dijital Şehircilik Projeleri Danışmanı Tarek Saeed, "Akıllı şehirlerin yerini gelecekte bilişsel şehirler alacak. Bilişsel şehrin temelini ise veri oluşturuyor. Kısaca veriyi bilişsel şehrin güç kaynağı olarak tanımlayabiliriz. Dünyada var olan verinin sadece yüzde 15'i kullanılıyor. Veri bize bilgi sağlıyor ve veri olmadan, onları anlamadan bu hizmetleri sağlamanız mümkün değil. Ancak veriyi merkezileştirmek konusunda bir zorluk var, çünkü insan olarak kabiliyetimiz sınırlı. İnsanlık o kadar çok veri üretiyor ki her iki yılda bir veri ikiye katlanıyor. Buna karşın veriyi anlama kabiliyeti hiç değişmiyor. Bu sorunu çözmenin yolu ise teknolojiyi, veriyi ve yapay zekayı kullanmaktır" dedi.

Tarek Saeed, akıllı şehirlerin yaşanabilir ve sürdürülebilir olması gerektiğine dikkat çekti. Yüzlerce yöneticinin katılımıyla araştırmalar yaptıklarını ve yapay zekanın iş yapış şekillerini nasıl değiştireceğini planladıklarını anlatan Saeed, "Şehirlerde yapay zekanın kullanılmasının zorluklarına baktık. Yasal mevzuat başlıca sorun olarak karşımıza çıktı. Bunu aşmak için de Dubai hükümeti ile yapay zeka laboratuvarı kurduk" diye konuştu.

Tarek Saeed, Dubai ve Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri akıllı şehir projelerini anlatarak sözlerini tamamladı.

Dijital Şehircilik Zirvesi'nin 'Dijitalleşmede Türkiye'den Örnekler' panelini Türk Telekom Kurumsal Segment Pazarlama ve İş Birlikleri Direktörü Nilay Altan yönetti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altındağ, Erzurum'da dijital şehircilik uygulamaları hakkında bilgi verirken, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, teknolojinin getirdiği imkanların insanların lehine kullanıldığında mutluluk getireceğini söyledi. Sakarya'daki akıllı şehircilik uygulamalarını anlatan Ekrem Yüce, akıllı, mutlu, yere sağlam basan mimariyle Sakarya'yı doğaya doğru yaygın bir şekilde geliştireceklerini söyledi. Gaziantep Büyükşehir Başkan Vekili Yusuf Erdem Güzelbey ise panelde Gaziantep'teki akıllı şehir uygulamalarını ve bu uygulamalarla uluslararası arenada aldıkları ödülleri anlattı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da Living Lab ile ilgili bilgileri paylaştı. Belediyeciliğin üretebilen merkezler haline dönmesi gerektiğine dikkat çeken Kartoğlu, insanları ve fikirleri keşfederek marka şehir yaratılabileceğini söyledi.

Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Ali Akay, hızın ve kontrol sistemlerinin çoğalmaya başlamasıyla çok sayıda teknolojinin hayatımızın içine girdiğini söyledi. Ancak teknolojinin yoğun kullanımı, hidrojen üzerine kurulu elektrik sistemi ve verilerin bir elde toplanması gibi konuların geleceğe daha karamsar bakılmasına neden olduğunu söyledi.

Fütüristler Derneği Başkanı Eray Yüksek ise dünyada her şeyin değiştiğini değişmeyen tek şeyin insan olduğunu söyledi. Başarı için çok çalışmanın değil, olumlu düşünmenin, mutlu olmanın, iyi ve tutkulu çalışmanın önemine dikkat çeken Yüksek, kişisel gelişime vakit ayırmak gerektiğinin altını çizdi.

Para Dergisi Yazarı Volkan Akı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen 'Dijital Dönüşümde Gelecek Vizyonu ve Çözümler' panelinde IBM Türkiye, Ortadoğu, Afrika Teknoloji ve Sektörel Çözümler Satış Müdürü Server Tanfer, Proline İcra Kurulu Üyesi Hakan Metin Akgün, Maptriks Genel Müdürü Akgün Karlıbel ve Encazip.com Kurucu Ortağı Çağada Kırım şehirlerin gelecek vizyonu tartışıldı.

Tasarımcı Tuba Çetin ise teknolojinin hayatın her alanına olduğu gibi tasarıma da önemli katkılar sunduğunu söyledi. Teknolojiden yararlanarak içerisinde farklı fonksiyonlar barındıran farklı tasarımlar yaptıklarını anlatan Tuba Çetin, tüm sektörlerin dijital dönüşüme ve inovasyona hızlıca adapte olması gerektiğini ifade etti.

Mimarların gözünden dijital şehirciliğin tartışıldığı 'Şehri Tasarlayanların Dijital Geleceğe Bakışı' panelinde Teamfores Mimarlık Kurucusu Serter Karataban, veri oluşturmak için şehirlerin haritasının çıkarılması gerektiğini söyledi. Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ece Ceylan Baba dijitalleşen dünyada kentlerin geleceği üzerine uzgörülerini paylaştı. Kentle ilgili genellemelerin yanlış olduğunu anlatan Kerem Piker Mimarlık Kurucusu Kerem Piker ise her kentin ihtiyacının ayrı olduğunu ve teknolojiyi bu ihtiyaçları göz önüne alarak kullanmak gerektiğini söyledi. GAD Architecture Kurucusu Gökhan Avcıoğlu gelecekte özel hayatın minimize edildiği ortak kullanım alanlarının büyüdüğü bir şehirleşme olacağını ifade etti. Avcıoğlu, insanların şehirlerle ilgili hatıraları olduğunu, bu nedenle sürekli yenilemek yerine, olabildiğinde hatıraların biriktirilmesi gerektiğini anlattı. Panelin moderatörlüğünü ise Home Art Yayın Yönetmeni Yasemin Savcı üstlendi.

Zirve'de, açılış konuşması yapan Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş Dijital Şehircilik Zirvesi ile Türkiye'nin dijital dönüşüm süreci içinde büyük öneme sahip geleceğin şehirleriyle ilgili farkındalığı güçlendirerek, vizyon ve doğru stratejilerin oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ise, Türkiye'nin 2023 hedefine ulaşmak için tüm gücüyle çalıştığını, Türk Telekom'un da 2023'e koşulsuz destek verdiğini söyledi. Dijitalleşmede en önemli konunun altyapı olduğunu ifade eden Kıraç, tüm şehirlerde fiberleşme çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.