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Son dakika: İbrahim Küçük duyurdu! "Anadolu" ve "Göktürk" ismi verildi

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
KARAR AÇIKLANDI! ANADOLU VE GÖKTÜRK İSMİ VERİLDİ

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. , 'nin "" kodlu yıldızına "", yörüngesindeki "WASP-52-B" kodlu ötegezegene ise "" isminin verildiğini açıkladı.

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. , 'nin "" kodlu yıldızına "", yörüngesindeki "WASP-52-B" kodlu ötegezegene ise "" isminin verildiğini açıkladı.

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