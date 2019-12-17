Son dakika: İbrahim Küçük duyurdu! "Anadolu" ve "Göktürk" ismi verildi
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye'nin "WASP-52" kodlu yıldızına "Anadolu", yörüngesindeki "WASP-52-B" kodlu ötegezegene ise "Göktürk" isminin verildiğini açıkladı.
Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye'nin "WASP-52" kodlu yıldızına "Anadolu", yörüngesindeki "WASP-52-B" kodlu ötegezegene ise "Göktürk" isminin verildiğini açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER TEKNOLOJİ HABERLERİ
- Anahtardan öyle bir şey yaptı ki! Hayran kaldılar...
- Bilim insanları yeni bir canlı üretti! Maymun ve domuz...
- Instagram dondurma, silme, açma işlemi nasıl yapılır?
- Google uygulamaları Türkiye’den kalkıyor mu? Google’dan flaş Android açıklaması!
- Bu fotoğraf kan dondurdu! Telefonla konuşurken...
- Google'dan Türkiye hakkında açıklama
- Hurda halindeki Porsche'yi öyle bir hale getirdi ki...
- NASA açıkladı! Bu görüntüler büyük bir yalan mı?
- WhatsApp kullanıcıları dikkat! Kimse bunu beklemiyordu...
- Kamikaze İHA'lar TSK envanterine giriyor
Daha Fazla Gör
- Emine Erdoğan: Türkiye dünyanın ağır yükünü omuzlayan ülke
- Türk Silahlı Kuvvetlerine milli silahlı drone: Songar
- Türkiye'den "5. sınır kapısı" teklifi!
- Boeing, 737 Max yolcu uçaklarının üretimini durdurma kararı aldı
- Bakanlık açıkladı! Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 2 Kosova uyruklu terörist sınır dışı edildi
- Bakımsız olduğu için dövülerek öldürülen Filiz Tekin'in babasının anlattıkları şok etti!
- Son dakika: Pervez Müşerref'e "vatana ihanet" suçlamasıyla idam cezası
- Tarım-ÜFE Kasım'da arttı
- Ankara’da dev operasyon! 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı…
- Son dakika: Adana'da battaniyeye sarılı ceset bulundu
- İngiltere'de inanılmaz olay! Düğünde ayrılmaya karar verdiler