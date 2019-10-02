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Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor! Twitter'dan resmi açıklama geldi

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
TWİTTER'DAN ERİŞİM SORUNU HAKKINDA AÇIKLAMA

Twitter'da yaşanan ardından kullanıcılar "?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter'daki erişim sorunu nedeniyle tweet dahi atılamıyor. Twitter'daki erişim sonrası kurumdan resmi açıklama geldi.

Popüler sosyal medya platformu Twitter erişim sıkıntısı ile gündemde. Twitter'dan konu ile ilgili açıklama geldi. Popüler sosyal medya platformu Twitter'da bir süredir tweet paylaşmakta sorun yaşanıyor.

Dünya genelinde pek çok kullanıcı yaşadıkları bu sorunu diğer sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlar ile dile getiriyor.

Uygulamaya giriş yapabilen kullanıcılar, tweet atmakta, bildirim almada, tweet'leri görüntülemede sorun yaşıyor. Ayrıca bazı kullanıcılar trend topic listesini de görüntüleyemediklerini belirtiyor.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Twitter kanadından yapılan açıklamada sorunun varlığı kabul edildi. Aynı açıklamada platformun en kısa sürede sorunsuz bir şekilde çalışır hale getirilebilmesi adın çalışıldığının altı çizildi.

Twitter Inc., Twitter ve TweetDeck'te yaşanan kesintiye ilişkin yaptığın açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tweetleme, bildirim alma veya DM'leri görüntüleme konusunda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Şu anda bir düzeltme üzerinde çalışıyoruz."

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