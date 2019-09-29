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Elon Musk, Ay'a ve Mars'a insan taşıyacak "Starship"i tanıttı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.09.2019
ELON MUSK, AY'A VE MARS'A İNSAN TAŞIYACAK STARSHİPİ TANITTI

SpaceX Üst Yöneticisi , Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri "Starship" adlı roketin tanıtımını yaptı. Roketin yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra dikey iniş yaparak dünyaya geri döneceğini ifade eden Musk, 6 aydan daha kısa sürede ise yörüngeye ulaşmayı ve insan taşımayı denemek istediklerini vurguladı.

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi , Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri "Starship" adlı roketin tanıtımını gerçekleştirdi.

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