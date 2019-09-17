18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Apple ve Avrupa Birliği arasında hukuki mücadele başladı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 17.09.2019
APPLE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA HUKUKİ MÜCADELE BAŞLADI

Dünyanın en değerli şirketlerinden, merkezi ABD'de bulunan 'ın, İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 13 milyar avronun üzerinde vergi borcu çıkaran (AB) Komisyonu kararına karşı açtığı davada ilk duruşma gerçekleştirildi.

AB Komisyonu'nun geriye dönük çıkarttığı vergi borcuna ilişkin 'ın başlattığı hukuki mücadele, AB'nin sulh hukuk mahkemesi olarak faaliyet gösteren Lüksemburg'daki Genel Mahkeme'de yapılan ilk duruşmayla başladı.

5 hakimin yer aldığı mahkemedeki ilk oturum, 2 gün boyunca devam edecek. Söz konusu davanın sonuçlanmasının ise birkaç ay sürmesi bekleniyor.

SORUŞTURMA 3 YILDA TAMAMLANMIŞTI
AB Komisyonu, Apple'ın İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını Ağustos 2016'da tamamlamıştı.

AB Komisyonu, Apple'ın, İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamasının yasa dışı olduğuna hükmetmiş, 2003'ten 2014'e kadarki dönem için 13 milyar avro ve faizinin geri alınmasını kararlaştırmıştı. İrlanda yönetimi ve Apple şirketi ise komisyonun kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Bir AB üyesi ülkenin kamu desteklemelerini ne şekilde sağladığını ve sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi bulunan AB Komisyonu, Apple soruşturmasında şirketin İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamalarının AB kurallarına aykırı olduğuna karar vermişti.

Apple, AB'yi tek taraflı hareket etmek ve geçmişe dönük İrlanda'daki vergi kurallarını değiştirmekle itham etmişti.

Yeni iPhone 11 fiyatı ne kadar? Apple iPhone 11 özellikleri nelerdir? İşte, iPhone 11 çıkış tarihi… YENİ İPHONE 11 FİYATI NE KADAR? APPLE İPHONE 11 ÖZELLİKLERİ NELERDİR? İŞTE, İPHONE 11 ÇIKIŞ TARİHİ…
Dünya bunu konuşuyor: Facebook, Amazon, Apple ve Google kullanıcıları neden dinliyor? DÜNYA BUNU KONUŞUYOR: FACEBOOK, AMAZON, APPLE VE GOOGLE KULLANICILARI NEDEN DİNLİYOR?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER TEKNOLOJİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN