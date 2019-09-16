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İlk defa görücüye çıktı! İşte Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
İŞTE TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ SİLAHLI İHA'SI

, ve öncesi 'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı ilk defa görücüye çıktı. Türkiye'nin yerine almak istediği Su-35 Flanker-E hava uçağının yaptığı gösteri ise dikkat çekti.

17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan , ve öncesi , Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı () ilk defa görücüye çıktı.

Baykar'ın halen başarıyla görev yapan platformu Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecek. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.

Akıncı TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecek. Akıncı, ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunuyor.

Operasyonel irtifası 40 bin fit olan Akıncı, 24 saat havada kalıyor ve bin 350 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor.

ile Amerika arasında yaşanan gerilimin ardından 'dan alınması gündeme gelen Su-35 Flanker- E savaş uçağı TEKNOFEST öncesi dikkat çeken bir gösteriye imza attı. Su-35'in gösterisi mest etti.

Rus savaş uçağı Su-35'in ardından Türk Yıldızları gökyüzünde yerini aldı. Türk Yıldızlarının yaptığı şov nefesleri kesti.

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Ali&#231;o Aliço

CEHAPE duymasın devlet Piknik yapanları vuruyor der sonrada biz ne üretiyoruz ki diye akıl yakar

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 17.09.2019 13:44
Uzman. Uzman.

Su 35 almak istediğimiz falan yok. Görünmez bile değil. Putin'i memnun edeceğiz diye eski model uçak almak iyi bir fikir değil. Pazarlığa yüksek başlamak lazım. Ortak üretim gibi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 17.09.2019 08:46
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