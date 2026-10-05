Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile Bursa Valiliği iş birliğinde İsmail Hakkı Bursevi'nin vefatının 300. yılı münasebetiyle hazırlanan yayın, asırlardır geniş bir coğrafyada okunan eseri müellifinin kaleminden çıktığı haliyle okuyucuyla buluşturuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yayına özel kaleme aldığı takdim yazısı da eserde yer alıyor.

İsmail Hakkı Bursevi'nin yaklaşık 23 yılda tamamladığı 16 defterlik eserin müellif nüshası ilk kez tıpkıbasım olarak yayımlandı. (Foto: ahaber.com.tr)

"İLİM VE KÜLTÜR DÜNYASINA KAZANDIRDIK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rami Kütüphanesi'ndeki takdime ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Rami Kütüphanemizde AileFest kapsamında ailelerimizle bir araya gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a büyük Osmanlı alimi, mutasavvıf ve şair İsmail Hakkı Bursevi'nin Ruhu'l-Beyan fi Tefsiri'l-Kur'an adlı eserinin müellif nüshasının tıpkıbasımını takdim ettik."

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve Bursa Valiliği iş birliğiyle hazırlanan yayının önemine dikkati çeken Ersoy, müellifin bizzat kendi el yazısıyla kaleme aldığı 16 defterlik tefsiri ilk kez tıpkıbasım olarak ilim ve kültür dünyasına kazandırdıklarını belirtti.

Ersoy, "Bursevi'nin yaklaşık 23 yılda tamamladığı, asırlardır geniş bir coğrafyada okunan bu eseri, müellifinin kaleminden çıktığı haliyle gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: "BİR MİLLETİN EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİ, İFTİHAR KAYNAĞI ALİMLERİ, MÜTEFEKKİRLERİ, SANATKARLARI VE EDEBİYATÇILARIDIR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eser için kaleme aldığı takdim yazısında İsmail Hakkı Bursevi'nin ilim ve düşünce tarihindeki yerine işaret etti.

"Bir milletin en büyük zenginliği, iftihar kaynağı alimleri, mütefekkirleri, sanatkarları ve edebiyatçılarıdır" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, Bursevi'yi hayatı boyunca ilim, irfan ve hizmetten geri kalmamış büyük bir tarihi şahsiyet olarak nitelendirdi.

Erdoğan, tefsirden tasavvufa, hadisten fıkha, kelamdan edebiyata uzanan geniş bir alanda yüz yirmiyi aşkın eser kaleme alan Bursevi'nin tesiri Osmanlı sınırlarını aşan bir alim olduğunu vurguladı.

Ruhu'l-Beyan'ın müellif hattı nüshasının yayımlanmasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: