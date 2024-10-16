İstanbul’un ilçelerinin eski isimleri ortaya çıktı! Kadıköy, Beşiktaş, Bomonti, Cihangir…

İstanbul, hem tarihsel derinliği hem de kültürel çeşitliliği ile dikkat çeken bir metropol. Bu benzersiz şehirdeki semt isimleri, sadece coğrafi konumlarıyla değil, aynı zamanda köklü geçmişleriyle de öne çıkıyor. Her biri, tarihi olayların, mitlerin ve yerel geleneklerin izlerini taşırken, İstanbul'un zengin kültürel mirasının birer parçasını oluşturuyor. Semt isimlerinin ardında yatan hikayeleri keşfetmek, bu eşsiz şehrin kimliğini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. İşte, İstanbul'un çeşitli semt isimlerinin kökenleri ve tarihsel anlamları üzerine yapılan bir inceleme...

🔸Bağdat Caddesi: Tarih ve Ticaret Yolu

Bağdat Caddesi, Bizans döneminden bu yana bilinen bir yolun günümüzdeki adıdır. Osmanlı döneminde, Üsküdar'dan Şam ve Bağdat yönüne giden kervanların kullandığı bu cadde, Osmanlı ordusunun doğu seferlerine çıkış noktasıydı. Bu nedenle, caddenin ismi Bağdat ile ilişkilendirilmiştir.

🔸Altın Boynuz: Tarihin Suyolu

Haliç olarak bilinen bu bölge, Batı kaynaklarında "Altın Boynuz" olarak anılmaktadır. Rumca "Hriso Keras" ifadesi, bu ismin anlamını ortaya koyar; altın boynuz demektir. Kağıthane ve Alibeyköy derelerinin boynuz gibi çatal bir görünümde olması, bu ismi almalarına sebep olmuştur.

18. yüzyılın sonlarında İstanbul (A Haber foto arşiv)🔸Bab-ı Ali: Yüce Kapı

Günümüzde "Yüce Kapı" olarak bilinen Bab-ı Ali terimi, devlet kurumlarının kapısını ifade etmekteydi. İstanbul'da devletle ilgili her ofis bu isimle anılırdı. Önceleri basın kuruluşlarıyla özdeşleşmişken, günümüzde devlet dairesi anlamına gelen bu terim, diğer dünya dillerine de geçmiş bulunmaktadır.

🔸Abide-i Hürriyet: Özgürlüğün Anıtı

Şişli'deki Hürriyet Tepesi'nde yer alan bu anıt, günümüzde "Özgürlük Anıtı" olarak bilinmektedir. Hürriyet'in sembolü olan bu yapı, dönemin ruhunu yansıtmaktadır.

İstanbul Un Tarih Sahnesi - Pera Müzesi - Sergi - Sanat Osmanlı Homeart Dergisi Sayı03/ Mart 2010

🔸Ağa Camii: İstiklal Caddesi'nin Sembolü

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Ağa Camii, Şeyhülharem Hüseyin Efendi tarafından yaptırılmıştır. Galatasaray Ağası olarak bilinen Hüseyin Efendi, caminin de ismini almasına neden olmuştur.

🔸Ayrılık Çeşmesi: Hac Yolculuğunun Başlangıcı

Kadıköy'den Acıbadem'e giden yolda yer alan Ayrılık Çeşmesi, geçmişte Trakya ve İstanbul'dan hacca gidecek olanların toplandığı bir yerdi. Hacı adayları burada vedalaşarak yola çıkarlardı, bu sebeple semte bu isim verilmiştir.

🔸Bahariye: Bahar Coşkusu

Anadolu yakasında, Kadıköy-Fenerbahçe-Moda arasında yer alan Bahariye, İstanbul'un yazlık olarak kullandığı bir semtti. Bahar aylarında artan hareketliliği nedeniyle bu isim verilmiştir.

16. yüzyılda İstanbul (A Haber foto arşiv)

🔸Dolmabahçe: Mitoloji ve Tarih

Dolmabahçe, Yunan mitolojisinde Argonotların kralı İason'un burada karaya çıktığı yer olarak geçmektedir. Osmanlı döneminde ise, bu alan doldurularak park haline getirilmiş ve zamanla Dolmabahçe adını almıştır.

🔸Levent: Askeri Tarih

Osmanlı Padişahı III. Selim döneminde Nizam-ı Cedid askerleri için kurulan kışla, semtin adını almasına neden olmuştur. Levent, askeri geçmişiyle dikkat çekmektedir.

🔸Unkapanı: Tüccarların Buluşma Noktası

İstanbul'un fethinden sonra, şehre gelen gıda maddeleri belirli yerlerde teslim alınırdı. Unkapanı, unların depolandığı yer olduğu için bu ismi almıştır. Kapan, Osmanlı döneminde pazar ve kontrol yerlerini ifade eden bir terimdir.