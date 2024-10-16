İstanbul’un ilçelerinin eski isimleri ortaya çıktı! Kadıköy, Beşiktaş, Bomonti, Cihangir…
İstanbul, tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olarak, yerleşim alanlarının isimlendirilmesinde zengin bir geçmişe sahiptir. Bu isimler, genellikle coğrafi özellikler, yerel efsaneler veya tarihsel olaylarla ilişkilendirilmiştir. İşte İstanbul'un çeşitli semt isimlerinin kökenleri ve anlamları.
İstanbul, hem tarihsel derinliği hem de kültürel çeşitliliği ile dikkat çeken bir metropol. Bu benzersiz şehirdeki semt isimleri, sadece coğrafi konumlarıyla değil, aynı zamanda köklü geçmişleriyle de öne çıkıyor. Her biri, tarihi olayların, mitlerin ve yerel geleneklerin izlerini taşırken, İstanbul'un zengin kültürel mirasının birer parçasını oluşturuyor. Semt isimlerinin ardında yatan hikayeleri keşfetmek, bu eşsiz şehrin kimliğini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. İşte, İstanbul'un çeşitli semt isimlerinin kökenleri ve tarihsel anlamları üzerine yapılan bir inceleme...
🔸Bağdat Caddesi: Tarih ve Ticaret Yolu
Bağdat Caddesi, Bizans döneminden bu yana bilinen bir yolun günümüzdeki adıdır. Osmanlı döneminde, Üsküdar'dan Şam ve Bağdat yönüne giden kervanların kullandığı bu cadde, Osmanlı ordusunun doğu seferlerine çıkış noktasıydı. Bu nedenle, caddenin ismi Bağdat ile ilişkilendirilmiştir.
🔸Altın Boynuz: Tarihin Suyolu
Haliç olarak bilinen bu bölge, Batı kaynaklarında "Altın Boynuz" olarak anılmaktadır. Rumca "Hriso Keras" ifadesi, bu ismin anlamını ortaya koyar; altın boynuz demektir. Kağıthane ve Alibeyköy derelerinin boynuz gibi çatal bir görünümde olması, bu ismi almalarına sebep olmuştur.
🔸Bab-ı Ali: Yüce Kapı
Günümüzde "Yüce Kapı" olarak bilinen Bab-ı Ali terimi, devlet kurumlarının kapısını ifade etmekteydi. İstanbul'da devletle ilgili her ofis bu isimle anılırdı. Önceleri basın kuruluşlarıyla özdeşleşmişken, günümüzde devlet dairesi anlamına gelen bu terim, diğer dünya dillerine de geçmiş bulunmaktadır.
🔸Abide-i Hürriyet: Özgürlüğün Anıtı
Şişli'deki Hürriyet Tepesi'nde yer alan bu anıt, günümüzde "Özgürlük Anıtı" olarak bilinmektedir. Hürriyet'in sembolü olan bu yapı, dönemin ruhunu yansıtmaktadır.
🔸Ağa Camii: İstiklal Caddesi'nin Sembolü
Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Ağa Camii, Şeyhülharem Hüseyin Efendi tarafından yaptırılmıştır. Galatasaray Ağası olarak bilinen Hüseyin Efendi, caminin de ismini almasına neden olmuştur.
🔸Ayrılık Çeşmesi: Hac Yolculuğunun Başlangıcı
Kadıköy'den Acıbadem'e giden yolda yer alan Ayrılık Çeşmesi, geçmişte Trakya ve İstanbul'dan hacca gidecek olanların toplandığı bir yerdi. Hacı adayları burada vedalaşarak yola çıkarlardı, bu sebeple semte bu isim verilmiştir.
🔸Bahariye: Bahar Coşkusu
Anadolu yakasında, Kadıköy-Fenerbahçe-Moda arasında yer alan Bahariye, İstanbul'un yazlık olarak kullandığı bir semtti. Bahar aylarında artan hareketliliği nedeniyle bu isim verilmiştir.
🔸Dolmabahçe: Mitoloji ve Tarih
Dolmabahçe, Yunan mitolojisinde Argonotların kralı İason'un burada karaya çıktığı yer olarak geçmektedir. Osmanlı döneminde ise, bu alan doldurularak park haline getirilmiş ve zamanla Dolmabahçe adını almıştır.
🔸Levent: Askeri Tarih
Osmanlı Padişahı III. Selim döneminde Nizam-ı Cedid askerleri için kurulan kışla, semtin adını almasına neden olmuştur. Levent, askeri geçmişiyle dikkat çekmektedir.
🔸Unkapanı: Tüccarların Buluşma Noktası
İstanbul'un fethinden sonra, şehre gelen gıda maddeleri belirli yerlerde teslim alınırdı. Unkapanı, unların depolandığı yer olduğu için bu ismi almıştır. Kapan, Osmanlı döneminde pazar ve kontrol yerlerini ifade eden bir terimdir.