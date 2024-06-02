02 Haziran 2024, Pazar
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Güney cephesi hangi antlaşma ile kapanmıştır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Güney cephesi hangi antlaşma ile kapanmıştır?

LGS 2024 maratonun sona ermesiyle birlikte. Sınav heyecanını üstünden atlatan öğrenciler soruların cevaplarını araştırmaya başladılar. 2 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde gerçekleşen sınavda öğrencilere matematik, türkçe, inkılap gibi derslerden birçok soru soruldu. Peki güney cephesi hangi antlaşma ile kapanmıştır?

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