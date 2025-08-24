Malazgirt Zaferi’nin kaçıncı yılı? Malazgirt Zaferi’nin tarihi ve önemi

Malazgirt Ovası'nda uygulanan "Turan taktiği" ile sayıca üstün Bizans ordusu bozguna uğratıldı. 32 yıllık bir geçmişi olan Selçuklu Devleti, 2 bin yıllık Roma-Bizans askeri geleneğine karşı üstünlük sağlamayı başardı. Bu durum, Sultan Alparslan'ın askeri dehasının yanı sıra Selçuklu süvarilerinin hızlı, çevik ve psikolojik olarak üstün yapısından kaynaklandı.

Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan, 26 Ağustos 1071'de Bizans İmparatoru Romen Diyojen komutasındaki ordusuna karşı büyük bir zafer kazandı. Tarihçiler, bu savaşın yalnızca bir askeri başarı olmadığını, aynı zamanda dünya tarihini değiştiren bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor.

AA'da yer alan habere göre, zaferin en önemli sonucu, Anadolu'nun Türklere yurt olarak açılması oldu. Bu gelişme, yalnızca Türk tarihi için değil, İslam dünyası ve dünya tarihi açısından da büyük bir kırılma noktasıdır. Malazgirt'ten sonra Anadolu'nun farklı bölgelerinde Türk boylarının yerleşmesi hızlandı, kısa sürede Konya merkezli Türkiye Selçuklu Devleti kuruldu. Bu ivme, yüzyıllar sonra Osmanlı Devleti'nin ortaya çıkışını ve İstanbul'un fethini hazırlayan sürecin temelini oluşturdu.

Bizans İmparatorluğu'nun Dönüm Noktası

Sultan Alparslan'ın ordusundan dört kat büyük olan Bizans kuvvetlerinin Malazgirt'te yenilmesi, Bizans için tam anlamıyla bir dönüm noktası oldu. Tarihçiler, bu zaferin Bizans'ın Anadolu'daki hâkimiyetinin sarsılmasına ve İmparatorluğun yıkılış sürecine girmesine neden olduğunu belirtiyor. Roma'nın varisi sayılan Bizans'ın "dünyaya hâkim olma ideali" Malazgirt'ten sonra geri dönülmez biçimde zayıfladı.

İslam kaynaklarında ise Sultan Alparslan'ın zaferi, eşsiz bir olay olarak anlatılır. Akşam namazı sırasında Bizans İmparatoru'nun esir alındığı haberi Alparslan'a ulaştırıldığında, bu an "Roma İmparatoru'nun Müslümanlar tarafından ilk kez esir alınması" olarak tarihe geçti. Bu gelişme, İslam dünyasında Selçukluların liderliğinin tartışmasız biçimde kabul edilmesine yol açtı.