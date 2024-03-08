Etleri lime lime edilen Osmanlı sadrazamı! 1000 parçaya böldüler

Yeni Sadrazam Sofu Mehmed Paşa'nın huzuruna çıkarıldı. Mehmed Paşa, af garantisi verince, Ahmed Paşa sakladığı parayı söyledi. Ancak hemen idam edildi. Cesedi çıplak bir şekilde bir çınar ağacının altına bırakıldı. Bir rivayete göre, etinin mafsal ağrılarına iyi geldiği söylentisi yayıldı ve halk, Ahmed Paşa'nın cesedini parçaladı. Sonunda, sadece kemikleri kaldı.

Bu olaydan sonra, rüşvetçi sadrazam "hezarpáre" yani "bin parça" olarak anıldı.