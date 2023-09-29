Osmanlı’dan tek gecede dahiyane zafer! 800 Osmanlı askeri 70 bin kişilik orduyu yıktı geçti!

Çirmen Savaşı, Osmanlı akıncılarının muazzam bir üstünlükle Sırp ordusunu nasıl yendiği tarihi bir başarı öyküsüdür. Bu olağanüstü başarı, akıncıların ve komutanlarının taktiksel ustalığına ve cesaretlerine dayanmaktadır. İlk olarak, akıncılar gece pususu yaparak Sırp ordusunu beklenmedik bir saldırıyla şaşırttılar. Lala Şahin Paşa'nın liderliğindeki bu cesur askerler, neredeyse 90 kat daha fazla olan Sırp ordusunu şaşırtıcı bir şekilde mağlup etti.

⚔HIRİSTİYAN DEVLETLER OSMANLILARA KARŞI İTTİFAK OLDULAR

Orta Asya'dan başlayıp tüm dünyaya büyük bir hızla yayılan Osmanlı Devleti göçebe bir topluluk olarak başladığı bu yolculukta büyük bir imparatorluğa evrildi. Tahta oturan her padişahın hedefi ve hayalleri yer yer farklılık gösteriyordu. Sultan I. Murat da başa geçtiğinde Balkanlara doğru ilerlemek istedi. Bu sebeple Genç Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Balkanlar'daki akınları hız kazanmıştı.

I. Murat 1369'da (veya 1362/1366) Edirne şehrini fethetti. Şehir, Meriç ve Tunca nehirlerinin birleştiği noktada stratejik bir konuma sahipti ayrıca orta ve doğu Bulgaristan ile Batı Trakya'ya erişim sağlıyordu. Bu nedenle, Hıristiyan devletleri 1366'da onları geri püskürtmek için Osmanlılara karşı bir ittifak yapmak için bir araya gelmişti. Çünkü Osmanlı onlar için Edirne'nin batısına uzanan topraklara yönelik büyük bir tehlikeydi. Ancak çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü Osmanlılar Sırbistan'ın sınırına ulaşmışlardı. Bu nedenle Sırbistan kralı Vukasin Mrnjavcevic, kardeşi Ugljesa Mrnjavcevic ile birlikte 1371'de I. Murat ve kuvvetlerine Meriç Nehri'nde saldırmaya karar verdi.