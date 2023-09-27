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Anahtarı icat eden ülkeyi duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer tarihi buna dayanıyormuş

TARİH ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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Anahtarı icat eden ülkeyi duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer tarihi buna dayanıyormuş

Anahtarlar, hem geçmişte hem de günümüzde evler ve diğer yapıların güvenliğini sağlamak için kullanılan önemli araçlardır. Bu küçük ve sıradan görünen nesneler, aslında çok eski bir geçmişe sahiptir. Anahtarın hangi ülkenin icat ettiğini duyunca çok şaşıracaksınız. Meğer tarihi buna dayanıyormuş...

Anahtarlar, hem günlük yaşamımızda hem de tarihsel olarak büyük bir öneme sahiptir. Evlerimizi, binaları ve diğer yapıları güvende tutmak için kullandığımız kilitlerin açılmasında kullanılan anahtarlar, insanlığın güvenlik ihtiyaçlarını karşılamada temel bir rol oynamıştır. İlk anahtarlar, basit metal parçalardan oluşurdu ve ahşap kapıları kilitlemek için kullanılırdı. Zaman içinde anahtarlar, daha karmaşık tasarımlar ve işlevsellikler kazandı ve günümüzdeki modern anahtar sistemlerine evrildi.

BAKIN NASIL ORTAYA ÇIKMIŞ...

Kilit ve anahtar sistemi Antik Romalılar tarafından icat edilmiştir. Kilidin sadece doğru anahtar tarafından açılabilmesi prensibine dayanan bu icat, yüzlerce yıldır en yaygın olarak kullanılan güvenlik sistemi olmuştur.

KELİMENİN KÖKENİ DE ORADAN GELİYOR

Eski Yunanca'da kapatmak anlamına gelen "kleio" kelimesinden kilit; açmak anlamına gelen "anoigo" fiilinden anahtar kelimesini türetmişiz.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Kilidin içerisinde (anahtar deliğinde) küçük çıkıntılar bulunur. Doğru anahtarın ucundaki çentikler bu çıkıntılara tam olarak uyar ve anahtarın kilit içerisinde, kendi ekseni etrafında dönmesine imkân verir.

Kilit içerisinde dönen anahtar, kilit dilini içeri veya dışarı doğru iter. Kilit dili, kapı veya kapağın karşısındaki yuvaya girdiğinde kilitli, kilit içine geri çekildiğinde kilit açık konuma gelir.

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