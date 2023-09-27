Anahtarı icat eden ülkeyi duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer tarihi buna dayanıyormuş
Anahtarlar, hem geçmişte hem de günümüzde evler ve diğer yapıların güvenliğini sağlamak için kullanılan önemli araçlardır. Bu küçük ve sıradan görünen nesneler, aslında çok eski bir geçmişe sahiptir. Anahtarın hangi ülkenin icat ettiğini duyunca çok şaşıracaksınız. Meğer tarihi buna dayanıyormuş...
Anahtarlar, hem günlük yaşamımızda hem de tarihsel olarak büyük bir öneme sahiptir. Evlerimizi, binaları ve diğer yapıları güvende tutmak için kullandığımız kilitlerin açılmasında kullanılan anahtarlar, insanlığın güvenlik ihtiyaçlarını karşılamada temel bir rol oynamıştır. İlk anahtarlar, basit metal parçalardan oluşurdu ve ahşap kapıları kilitlemek için kullanılırdı. Zaman içinde anahtarlar, daha karmaşık tasarımlar ve işlevsellikler kazandı ve günümüzdeki modern anahtar sistemlerine evrildi.
BAKIN NASIL ORTAYA ÇIKMIŞ...
Kilit ve anahtar sistemi Antik Romalılar tarafından icat edilmiştir. Kilidin sadece doğru anahtar tarafından açılabilmesi prensibine dayanan bu icat, yüzlerce yıldır en yaygın olarak kullanılan güvenlik sistemi olmuştur.
KELİMENİN KÖKENİ DE ORADAN GELİYOR
Eski Yunanca'da kapatmak anlamına gelen "kleio" kelimesinden kilit; açmak anlamına gelen "anoigo" fiilinden anahtar kelimesini türetmişiz.
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Kilidin içerisinde (anahtar deliğinde) küçük çıkıntılar bulunur. Doğru anahtarın ucundaki çentikler bu çıkıntılara tam olarak uyar ve anahtarın kilit içerisinde, kendi ekseni etrafında dönmesine imkân verir.
Kilit içerisinde dönen anahtar, kilit dilini içeri veya dışarı doğru iter. Kilit dili, kapı veya kapağın karşısındaki yuvaya girdiğinde kilitli, kilit içine geri çekildiğinde kilit açık konuma gelir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Faiz oranları sil baştan yenilendi! Ziraat Bankası 1.000.000 TL konut kredisi yeni taksit tablosu!
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK ile üniversite açılış tarihleri açıklandı mı, 2 Ekim'de mi açılacak?
- Ev Hanımlarına yaş+prim gün şartıyla emeklilik imkanı! SGK kaydı gerekli mi? IBS ile 3'te 1'lik devlet ödemesi! 25 yıla 50-55-60-65 yaşla....
- Emekliye tek seferde 17.500 TL ödeme piyangosu! SGK-SSK, Bağ-Kur, 4C'liye promosyon müjdesi az evvel geldi! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL alanlar...
- Üç aylar ne zaman başlıyor? 3 ayların başlangıç tarihi! Diyanet 2024 Dini günler takvimi
- Yeni oranlar geldi! 2023 Eylül Kredi faizi hesaplama ekranı! 50.000 TL'nin ihtiyaç kredisi faiz oranı...
- Genç Kart nereden alınır? Genç Kart nedir, nerelerde geçerli? Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı!
- 5.500 TL vergisiz telefon, bilgisayar yardımı ne zaman verilecek son dakika? 9.500 TL altı olan telefonlar hangileri? 10 GB ücretsiz internet başvurusu...
- 150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLiK KREDİSİ SON DURUM 2023! Yeni evlenenlere evlilik kredisi ne zaman verilecek, tarih verildi mi? Aile ve Gençlik Bankası...
- İSTANBULSPOR GS MAÇI İZLE | 26 Eylül 2023 İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu...
- EMEKLİYE 5.000 TL İKRAMİYE SON DAKİKA! Emeklilere 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, açıklama geldi mi?
- DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte ÖSYM takvimi...