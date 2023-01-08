Osmanlı tarihine ışık tutacak hamle: Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi’nde konakladığı alanda kazı yapılacak

"Beylikler ve erken Osmanlı Dönemi ile ilgili mimari ve küçük buluntuların yoğun olarak bulunduğu Stratonikeia'ya çok yakın bir konumda yer alan Bozüyük otağında başlayacak bilimsel çalışmalar bölge tarihi, Osmanlı mimarisi ve 15. yüzyıldaki bölgeler arası ilişkilerin anlaşılması açısından da büyük önem taşıyor."

Açıklamada, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın Bozüyük otağında incelemelerde bulunduğu bildirildi.