Perre Antik Kenti’nde tarih ve spor buluştu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise konuşmasında, "Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzün etkinliklerine katkı ve destek vermek amacıyla bugün Perre Antik Kent'teyiz. İlimiz dünyada açık hava müzesi olarak adlandırabilecek potansiyele sahiptir. Dünyadaki en etkili iletişim araçlarından bir tanesi spordur. Biz de öncelikle ilimizdeki spor turizmi, son dönemlerde yapılan doğa sporları ile turizme katkı sağlamaya çalışıyoruz" cümlelerine yer verdi.

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