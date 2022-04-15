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Aydın'da nehir kenarında parçalanmış tarihi eser bulundu

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
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Aydın’da nehir kenarında parçalanmış tarihi eser bulundu

Aydın’ın Köşk ilçesinde nehir kenarına atılmış halde tarihi eser bulundu. Eserin defineciler tarafından atıldığı tahmin edilirken, eser ile ilgili inceleme başlatıldı.

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