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Elazığ'ın 394 yıllık "Doğu Çınarı" özenle korunuyor

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 13.04.2022
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Elazığ’ın 394 yıllık Doğu Çınarı özenle korunuyor

Elazığ'da heybetli görünümüyle zamana meydan okuyan 394 yaşındaki "Doğu Çınarı", periyodik kontrol, bakım ve rehabilitasyon çalışmalarıyla korunuyor.

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