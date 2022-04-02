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Muğlalı marangoz 1310 parça ahşap ve metalle "Saatli Kule"nin maketini yaptı

TARİH A Haber
Giriş Tarihi: 02.04.2022 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
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Muğlalı marangoz 1310 parça ahşap ve metalle Saatli Kulenin maketini yaptı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 72 yaşındaki marangoz ustası Ali İlhan, 9 metrekarelik atölyesinde, kentin en önemli simgelerinden Muğla Saat Kulesi'nin (Saatli Kule) maketini yaptı.

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