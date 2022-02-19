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Muğla'da antika tabanca ve tüfek ele geçirildi

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 19.02.2022
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Muğla’da antika tabanca ve tüfek ele geçirildi

Seydikemer ilçesinde Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 2 antika tabanca ve tüfek ile taşlaşmış fosil ele geçirildi. M.S. isimli şüpheli savcının talimatı doğrultusunda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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